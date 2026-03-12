Zu hohes Risiko: AUA und sämtliche Lufthansa-Gruppe Airlines streichen Dubai-Flüge bis Ende März

Austrian Airlines – Update Stand Donnerstag, 12. März 2026 – 1300 Uhr:
- Auf Anordnung der Flughäfen in Dubai müssen alle Airlines der Lufthansa Gruppe geplante Flüge nach und von Dubai bis vorerst 28. März 2026 aussetzen.
- Die im Rahmen des „Dubai-Tests“ von Austrian Airlines im Winterflugplan noch vorgesehenen Flüge können somit nicht mehr stattfinden.
- Unsere Flüge von und nach Amman und Erbil bleiben aktuell bis einschließlich 15. März 2026 ausgesetzt.
- Tel Aviv fliegen wir vorerst bis einschließlich 2. April 2026 nicht an.
- Flüge nach Teheran werden bis vorerst Ende April 2026 ausgesetzt.
