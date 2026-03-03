Österreich startet Rückholflüge mit verschiedenen Airlines

Nachdem keine der beiden Hercules des Bundesheeres einsatzbereit ist (verschuldet von der Politik der vergangenen Jahrzehnte), greift das Außenministerium auf mehrere zivile Fluggesellschaften zurück, um im Nahen Osten gestrandete Österreicher heimzuholen. Wie Sprecher Clemens Mantl am Dienstagabend telefonisch gegenüber "Austrian Wings" bestätigte, seien für "Mittwoch, Donnerstag und die Folgetage" mehrere Rückholflüge geplant.

Zum Einsatz kommen dabei Flugzeuge verschiedener Airlines, unter anderem der Austrian Airlines. Die betroffenen Reisenden werden entweder von Maskat/Muscat (Oman) oder Riad (Saudi Arabien) ausgeflogen. Das Außenministerium sorgt für einen Bustransfer der zu Evakuierenden zu den jeweiligen Airports.

Text & Foto: Patrick Huber