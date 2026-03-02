Israelische Verteidigungskräfte: "Werden Schläge gegen Hisbollah intensivieren"

Die israelischen Verteidigungskräfte gehen davon aus, dass der versuchte Raketen-Terror der libanesischen Terrororganisation Hisbollah in der Nacht nur der Auftakt zu weiteren Angriffen der Islamisten gegen Israel war. Israel selbst sieht sich vorbereitet und richtet seinerseits eine Warnung an die Islamisten im Libanon.

Maj. Gen. Rafi Milo vom nördlichen Kommando der israelischen Verteidigungskräfte erklärte, man werde die Luftschläge gegen die Terrororganisation Hisbollah weiter "intensivieren".

Mit unverminderter Härte gingen in der Nacht auch die Luftschläge der USA und Israels gegen die Islamisten in Teheran weiter. US-Präsident D. Trump forderte die Iraner auf, sich ihr Land von den seit 1979 herrschenden Mullahs "zurückzuholen".

(red MS, CvD)