Verteidigungskrieg gegen Islamische Republik Iran - Israelische Kampfpiloten flogen mehr als 1.000 Einsätze

Israels Luftwaffe ist die Speerspitze des Landes im Kampf gegen das Terror-Regime der Islamischen Republik Iran.

Laut israelischen Angaben flogen die Piloten der verschiedenen Kampfeinheiten bisher mehr als 1.000 Kampfeinsätze über dem Iran.

F-15 und F-16 Jets bilden das Rückgrat der israelischen Kampfflieger-Verbände, unterstützt von F-35.

Aktuell veröffentlichten die israelischen Verteidigungskräfte Aufnahmen, die zeigen wie ein F-16 Pilot über dem Iran eine Drohne neutralisiert.

Wer etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das kürzlich auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Einer der Interviewten war der kürzlich verstorbene Polizeioberst Alfred "Django" Rupf, der für dieses Buch wohl sein letztes großes Interview gab.

