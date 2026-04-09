AERO 2026 mit Ausstellerrekord und erweiterter Airshow am Samstag

Mit rund 820 Ausstellern aus über 50 Nationen übertrifft die internationale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport alle bisherigen Bestmarken. Neben zahlreichen Produktpremieren und einem umfangreichen Fachprogramm erwarten die Besucherinnen und Besucher erstmals strukturierte Guided Tours, die eine effizientes und tiefgehendes Messeerlebnis ermöglichen.

„Wir sind sehr stolz auf das, was wir in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben. Die Begeisterung und Vorfreude der Aussteller, Partner und Besucher ist bereits jetzt spürbar", sagt Tobias Bretzel, Projektleiter AERO bei der Fairnamic GmbH.

Der Samstag rückt als Besucher- und Familientag für alle Luftfahrt-Fans in den Fokus: „Absolutes Publikumshighlight ist die traditionelle Airshow, für die wir ein erweitertes und noch spektakuläreres Programm zusammengestellt haben“, betont Tobias Bretzel. Ergänzt wird das Angebot durch neue Creator-Panels, bei denen Aviation-Influencer und Content-Creator insbesondere junge Fluginteressierte ansprechen sowie eine Kids Area, die speziell für die jüngsten Besucherinnen und Besucher gestaltet ist. Preisreduzierte Familientickets für 39 Euro sind am Samstag an den Tageskassen erhältlich.

Guided Tours: Brancheninsights aus erster Hand

Das Messegelände in Friedrichshafen verfügt über eine in Europa einzigartige Infrastruktur mit direkter Anbindung an den Bodensee-Airport. Aussteller können ihre Fluggeräte direkt vom Flughafen auf das Static Display und in die Hallen rollen. 2026 wird das Static Display nochmals erweitert und zeigt nun 35 Flugzeuge und damit mehr als je zuvor. Erstmals bietet die AERO strukturierte Guided Tours an, die Fachbesuchern eine gezielte Orientierung auf der großen Messe ermöglichen. Unter fachkundiger Führung in kleinen Gruppen können Interessierte folgende thematische Touren buchen: Sustainable Aviation, Innovative Propulsion Systems, Messeneuheiten sowie HR & Career Opportunities in Business Aviation. Die Touren bieten direkten Austausch mit Ausstellern und exklusives Hintergrundwissen. Anmeldung unter: www.aero-expo.de/guided-tours-anmeldung.

Airshow: Spektakuläres Programm am Samstag

Die AERO Airshow gehört seit Jahren zu den beliebtesten Attraktionen der Messe und zieht jedes Jahr Tausende Schaulustige in ihren Bann. Am Samstag, den 25. April 2026, findet sie von 11:30 bis 13:30 Uhr statt. Den Auftakt machen die Flying Bones, die mit atemberaubenden Fallschirmsprüngen den Himmel über dem Messegelände in eine Bühne verwandeln. Danach übernehmen Nico und Ralf Niebergall: Vater und Sohn fliegen in enger Formation auf zwei Siai Marchetti SF-260 und zeigen, mit welcher Präzision und Harmonie zwei Piloten als ein Team agieren können. Den krönenden Abschluss setzen die legendären Flying Bulls: Pilot Mirko Flaim demonstriert an den Steuerknüppeln der ikonischen BO-105, was ein Hubschrauber in den richtigen Händen kann, mit Loopings, Rollen und hochdynamischen Manövern, die man sonst nur auf wenigen Airshows weltweit zu sehen bekommt. Im Anschluss findet von 14 bis 15 Uhr ein Meet & Greet mit den Airshow-Piloten auf der Business Aviation Dome Stage statt.

Creator-Panels: Luftfahrt trifft Social Media

Mit den Creator-Panels feiert die AERO am Samstag auf der Innovation Stage ein neues Format, das sich gezielt an jüngere, digitalaffine Luftfahrtfans richtet. Mit dabei sind unter anderem Pascal von AeroNewsGermany, einer der reichweitenstärksten deutschsprachigen Aviation-Kanäle, im Gespräch mit Sat1-Moderatorin Kira Ortmann, der Live-Podcast Cockpit Diaries mit Julia (julies.diaries) und Anna (allaroundbyanna) sowie Pilotin Raja Katz gemeinsam mit der Initiative elevate.her. Ebenfalls auf der Bühne ist flying_manon, die auf Social Media Einblicke in ihren Alltag als Langstreckenpilotin gibt und deren Doppelleben am 22. April im Mittelpunkt einer Folge der HR-Dokureihe „Mittendrin – Flughafen Frankfurt“ steht. Mit dabei sind außerdem Pilot Frank sowie Diana und Dirk Drees von Apfelkuchenflugzeugbau, die zeigen, dass Luftfahrt auch mit einer guten Portion Humor funktioniert. Im Anschluss besteht beim Meet & Greet die Möglichkeit, die Creator persönlich kennenzulernen.

Weitere Informationen zur AERO 2026 unter: www.aero-expo.de

(red HBG / AERO FDH)