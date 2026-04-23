Die AERO 2026 erreicht eine neue Rekord-Flughöhe

Die 32. Ausgabe der globalen Leitmesse der Allgemeinen Luftfahrt, des Luftsports und der Business Aviation belegt das gesamte Messegelände und das Static Display und erreicht ein neues Niveau. Rund 860 Aussteller aus 50 Nationen erwarten die Besucherinnen und Besucher an den vier Messetagen. Das sind rund 100 Aussteller mehr als im vergangenen Jahr. Bereits 2025 verzeichnete die AERO einen Ausstellerrekord.

Mit dabei ist auch "Mr. Aviator.at" Christoph Barszczewski, der den US-Ausnahmepiloten John Pipkin zur AERO holte.

(red / AERO FDH)