Deutsche Eurofighter als einer der Höhepunkte bei der AERO Friedrichshafen

Ab dem 22. April 2026 hebt die internationale Luftfahrt am Bodensee wieder ab: Mit der AERO 2026 startet auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen die Weltleitmesse der Allgemeinen Luftfahrt – direkt neben dem Bodensee-Airport Friedrichshafen.

Für den Bodensee-Airport bedeutet das Hochbetrieb mit rund 1700 zusätzlichen Flugbewegungen von Ausstellern und Besucher, die mit dem Flugzeug anreisen. Zahlreiche Sonderflüge aus dem In- und Ausland sind bereits geplant. Auch die Linienverbindungen der Air Uniqon aus Berlin, Hamburg und Düsseldorf sind nahezu ausgebucht.

Ein besonderer Höhepunkt: Die Bundeswehr präsentiert erneut einen Eurofighter auf dem Messegelände. Die Landung des sonst eher selten am Bodensee zu sehenden Jets wird für Dienstagnachmittag erwartet und dürfte viele Luftfahrtbegeisterte an den Flughafen locken.

„Wir freuen uns, zahlreiche nationale und internationale Gäste am Bodensee-Airport begrüßen zu dürfen“, sagt Bernd Behrend, Pressesprecher des Flughafens Friedrichshafen. „Die unmittelbare Nähe zwischen Messe und Flughafen ist ein einzigartiger Standortvorteil für diese Fachmesse und macht die AERO zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Region.“

Um den erhöhten Verkehr sicher und effizient zu steuern, vergibt die Flugsicherung während der Messe spezielle Zeitfenster, sogenannte „Slots“ für Starts und Landungen. Der reguläre Linien- und Charterverkehr läuft dabei uneingeschränkt weiter.

Während der Messetage ist das gesamte Flughafen-Team operativ im Einsatz – inklusive des Verwaltungspersonals – um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

(red TT / AERO Friedrichshafen)