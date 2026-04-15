Ausnahmepilot John Pipkin während der gesamten AERO 26 am Stand von Aviator.at anwesend

Der angesehene Pilot und Buchautor Christoph Barszczewski, in Luftfahrtkreisen besser bekannt als "Mr. Aviator.at", ist auf der Aero in Friedrichshafen vertreten - und hat die US-Fliegerlegende John Pipkin nach Friedrichshafen geholt.

Zusätzlich zur Buchpräsentation von "Traumberuf Pilot - Das unglaubliche Fliegerleben des John Pipkin" am 23.04.2026 ist der Ausnahmepilot John Pipkin während der gesamten AERO auf der AERO 26 in Friedrichshafen am Stand von „Aviator.at Verlag Christoph Barszczewski" anwesend.

"Ich habe nach meinen ersten beiden Bucherfolgen „Traumberuf Buschpilot in Afrika", sowie „Buschpilot in Alaska" nunmehr dem Ausnahmeflieger John Pipkin über die Schulter geschaut und im Rahmen eines Interviewmarathons zu einer neuen spannenden Erzählung "Traumberuf Pilot - Das unglaubliche Fliegerleben des John Pipkin" auf über 240 Seiten samt 40 Bildern und 6 Landkarten zusammengefasst", schildert der leidenschaftliche Flieger Barszczewski im Gespräch mit Austrian Wings.

Zeit: Mi 22.04. bis Sa 25.04.2026 von 9:00 bis 16:00 Uhr

Halle: Übergang Ost / Durchgang Ost zw. den Hallen A5 und A6 Stand: DO-05

Barszczewski: "Wer LIVE bei der Buchpräsentation „Traumberuf Pilot" mit uns am 23.04.2026 um 13:00 Uhr dabei sein möchte, den ersuchen wir um Registrierung per Mail."Lageplan:

(red / CB)