"Aviator.at" Chris Barszczewski stellt am 18. November sein neuestes Buch vor

Bekannt wie ein bunter Hund, und das im positivsten Sinn des Wortes, ist "Aviator.at" Chris Barszczewski in der Luftfahrtszene. Neben seiner fliegerischen Tätigkeit ist er auch mehrfacher Buchautor. Am 18. November stellt er in Wien sein neuestes Buch "traumberuf Pilot" vor.

Präsentation am 18. November 2025

19 Uhr, Vinothek "Wein, was sonst!"

Favoritenstraße 22, 1040 Wien

Eintritt frei

In seinem neuesten Buch „Traumberuf Pilot“ reflektiert Christoph Barszczewski auf gekonnt spannende Art das Leben des Ausnahmepiloten John Pipkin in all seinen Facetten - ein Mann, für den das Fliegen mehr bedeutet als das Leben selbst. Zugleich entwickelt er dem Leser eine Idee davon, wie Besessenheit, kompromisslose Hingabe, Rückschläge, Erfolg und Glück miteinander in Einklang zu bringen sind.

In seinen ersten beiden Bänden waren der Aussteiger und Buschpilot Peter Ragg sowie der Alaskaflieger Don Lee mit ihren Abenteuern die Hauptpersonen. Nun steht die Fliegerlegende John Pipkin im Zentrum, der in über 30000 (sic!) Flugstunden nahezu alles gesteuert hat, was „Flügel“ und „Rotor“ hat.

Christoph Barszczewski teilt die Leidenschaft des Fliegens mit seinen Helden, was aus seinen Texten unzweifelhaft hervorsticht. Damit ist auch die sachlich einwandfreie Basis seiner aufregenden Schilderungen gesichert, hier erzählt ein Profi, was Sache ist. Der Autor begeistert dadurch Flieger wie auch „Nichtpiloten“ mit offenen und zum Teil überraschenden Eindrücken in die Sicht auf die Welt durchs Cockpitfenster.

Über den Autor

Christoph Barszczewski ist im besten Sinne Universalist und „Breitbandler“. Er setzte sich 1988 unter Abbruch aller Brücken aus dem damals noch kommunistischen Polen ab und fasste rasch Fuß in Österreich. Mutig beschritt er den Weg in seine Zukunft, nutzte klug Gelegenheiten, die sich boten und legte in kurzer Zeit eine beachtliche Karriere hin, die ihn über zahlreiche Stationen führte. Als einige dieser Eckpunkte seien hier angeführt: Musiker und Gitarrenlehrer, Mitarbeit an einem Sozialforschungsprojekt der Uni Graz, Dolmetscher für die Polizei und für Kulturinstitutionen, Hilfssteward auf einem amerikanischen Passagierschiff (ohne Vorkenntnisse in diesem Beruf – Mut kann man nicht kaufen), Navigator auf einem Fischkutter in Costa Rica, Hauptberuf als Computerviren-Analytiker und IT und OT Spezialist in Wien und zum Ausgleich Wasserflugpilot in Alaska.

Der Autor betrachtet es als glückliche Bereicherung, an allen Stationen seines bisherigen Lebens immer interessanten Menschen begegnet zu sein. Sei es im Wohnzimmer von Stanisław Lem, beim Komponisten Abel Carlevaro oder im Gespräch mit berühmten Piloten: Christoph Barszczewski öffnet die Herzen seiner Interviewpartner mit seiner persönlichen, verbindlichen Art und schon kommen die Geschichten hervor, mit denen Ihm seine Interviewpartner tiefe Einblicke in ihren Werdegang gewähren. Als Fliegerprofi mit Lebenserfahrung hat er ein untrügliches Gespür für außergewöhnliche Piloten, die Lektüre seiner Bücher verspricht erstklassige Unterhaltung, Spannung und thematisch einwandfreie aviatorische Wissenserweiterung für die Leserschaft.

„Traumberuf Pilot“ erscheint ab 1.10.2025 im Eigenverlag „Aviator.at Verlag“ und ist sowohl auf https://www.buschpilot.at als auch über die Partner „Freytag und Berndt“ Buchhandlung Wien, freytagberndt.com , den Pilot Store Watschinger, pilotstore.at , sowie im Buchhandel erhältlich. Die Leser aus Deutschland können das Buch direkt bei Siebert Luftbedarf, siebert.aero , beziehen.

Vom Autor bisher erschienen:

Das Buch „Traumberuf Buschpilot in Afrika“ erzählt die Geschichte eines Aussteigers, der im reifen Alter den Schritt nach Afrika wagt, um dort als Buschpilot ein neues Leben zu beginnen.

Das zweite Buch „Buschpilot in Alaska“ porträtiert den Werdegang eines berühmten Buschpiloten in Alaska.

Das Hörbuch „Buschpiloten“, gesprochen von dem Schauspieler Peter Uray, stellt eine Kompilation der bisherigen Texte über Buschpiloten dar.

(red / CB)