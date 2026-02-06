Marjan Rintel für zweite Amtszeit als CEO von KLM Royal Dutch Airlines nominiert

Der Verwaltungsrat von Air France-KLM hat die Nominierung von Marjan Rintel zur Präsidentin und CEO von KLM Royal Dutch Airlines für eine zweite Amtszeit von vier Jahren bestätigt. Die Wiederernennung wurde vom Aufsichtsrat und dem Vorstandsvorsitzenden der KLM, Benjamin Smith, vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat der KLM hat den Betriebsrat über die geplante Wiederernennung informiert und wird eine entsprechende Anfrage stellen. Die formelle Bestätigung dieser Entscheidung erfolgt in der Hauptversammlung der KLM-Aktionäre.

Unter der Führung von Marjan Rintel wird die Beschleunigung der Transformation von KLM oberste Priorität haben. Ziel ist die strukturelle Stärkung der operativen und finanziellen Basis des Unternehmens. Struktur und Governance der Organisation werden an dieses Ziel angepasst, um KLM zukunftsfähig und widerstandsfähig zu machen. Der Vorstand von KLM wird sich gemeinsam mit dem Management der größten operativen Geschäftsbereiche noch stärker auf das operative Tagesgeschäft konzentrieren, um die Zuverlässigkeit und Planbarkeit für Kunden und Mitarbeiter zu erhöhen.

Wiebe Draijer, Vorsitzender des Aufsichtsrats von KLM, sagte: „KLM steht auch in der kommenden Zeit vor großen Herausforderungen. Der Aufsichtsrat unterstützt Marjans Initiative zur strukturellen Ergebnisverbesserung durch substanzielle Veränderungen in der Unternehmensführung voll und ganz. Wir sind fest davon überzeugt, dass KLM als Teil der Air France-KLM Gruppe – unter Marjans Führung, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Führungsteams und allen KLM-Mitarbeitern – diesen Wandel erfolgreich umsetzen und die finanziellen Gesamtziele des Konzerns erreichen kann.“

Benjamin Smith, CEO von Air France-KLM, sagte: „In den vergangenen vier Jahren haben Marjan und ihre Teams unermüdlich daran gearbeitet, die Kapazitäten von KLM in der Zeit nach der Covid-Pandemie wiederherzustellen. Dabei mussten sie sich einem schwierigen niederländischen Luftfahrtumfeld mit erheblichen Steuererhöhungen und unkontrollierbaren externen Kosten stellen. Die anspruchsvolle Arbeit zur Wiederherstellung der operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit wird in den kommenden Jahren fortgesetzt, und ich bin zuversichtlich, dass KLM mit Marjans Entschlossenheit und Führung ihre Ziele erreichen und einen bedeutenden Mehrwert für unsere Gruppe schaffen wird. Die Gruppe wird KLM verstärkt unterstützen und sicherstellen, dass zusätzliche Synergien genutzt werden. Marjan genießt mein volles Vertrauen und meine volle Unterstützung bei der Bewältigung der erheblichen Herausforderungen, vor denen KLM steht.“

Marjan Rintel erklärte: „KLM agiert in einem anspruchsvollen und wettbewerbsintensiven Umfeld. Um in diesem Kontext erfolgreich zu sein, benötigen wir eine solide operative und finanzielle Basis. Deshalb intensivieren und beschleunigen wir unsere Transformation. Wir werden strukturelle Maßnahmen ergreifen, um unsere Organisation zu vereinfachen, unsere Abläufe zu optimieren, unseren Umsatz zu steigern und unsere Kosten zu senken. Gemeinsam mit meinen Kollegen im Vorstand werde ich mich künftig stärker in die operative Steuerung einbringen, um die Kundenerwartungen zu erfüllen und gesunde Renditen zu erzielen.“

Ein neuer Chief Operating Officer

Die organisatorischen Veränderungen wirken sich auf das operative Management und damit auch auf die Rolle des Chief Operating Officer (COO) aus. Angesichts dieser Entwicklungen hat der derzeitige COO, Maarten Stienen, erklärt, dass er keine zweite Amtszeit anstrebt. Er wird nach der KLM-Hauptversammlung im Mai 2026 von seinem Amt zurücktreten. Dies ermöglicht es KLM, ein sorgfältiges Verfahren zur Ernennung eines neuen COO einzuleiten und dabei sowohl interne als auch externe Kandidaten zu berücksichtigen.

Marjan Rintel sagte: „Maarten ist ein vielseitiger, engagierter und äußerst pflichtbewusster Kollege, der sich in seiner 28-jährigen Karriere mit vollem Einsatz für KLM eingesetzt hat. Er bekleidete wichtige operative Positionen im In- und Ausland. 2020 wurde er zum Executive Vice President Ground Services ernannt und 2022 zum Chief Operating Officer von KLM sowie zum Mitglied der Geschäftsleitung. Wir sind Maarten sehr dankbar für alles, was er in seiner langen und erfolgreichen Karriere für KLM geleistet hat. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“

Maarten Stienen erklärte: „Dies ist der richtige Zeitpunkt für mich, mitzuteilen, dass ich nicht zur Wiederwahl stehe und mich auf den nächsten Schritt meiner Karriere konzentrieren werde. In den vergangenen 28 Jahren habe ich mich mit all meinem Wissen und meiner Erfahrung mit ganzem Herzen diesem wunderbaren Unternehmen gewidmet. Ich bin meinen Kolleginnen und Kollegen für die großartige Zusammenarbeit über die Jahre hinweg außerordentlich dankbar. Mein Herz wird immer für KLM und seine Mitarbeiter schlagen. Ich wünsche dem Unternehmen, meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und allen Kolleginnen und Kollegen am Boden und in der Luft eine erfolgreiche Zukunft.“

(red TT / KL)