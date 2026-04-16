Knapp 2 Prozent Wachstum am Flughafen Wien im März 2026

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber März 2025 leicht auf 1.781.433 (+0,5%) und jene der Transferpassagiere auf 455.896 (+1,5%) Reisende. Der Anstieg beim Passagieraufkommen am Standort Wien ist daher vor allem auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückzuführen, bei denen die Passagiere das Flugzeug nicht verlassen (sogenannte „Transitpassagiere“).
Die Flugbewegungen am Standort Wien nahmen um 1,4% auf 17.585 Starts und Landungen ab. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem März 2025 um 4,0 Prozentpunkte auf 78,4% zu. Das Frachtaufkommen betrug 26.221 (-8,0%) Tonnen.
Details zum Passagieraufkommen
Im März 2026 betrug das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa 810.364 Reisende (+7,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten insgesamt 174.691 Passagiere (+3,0%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 30.310 Reisende (+4,5%) und nach Afrika 31.250 (+10,6%). Aufgrund der Krisensituation im Nahen Osten verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang im März 2026 von 90,1% auf 6.809 Flugreisende. In den Fernen Osten reisten 67.027 Passagiere (+41,5%).
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis März 2026: +1,6% in Wien und +5,3% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis März 2026 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,6% auf kumuliert 6.112.819 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 0,4% auf 73.605 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 5,3% auf 8.348.017 Reisende.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung März 2026
|
Flughafen Wien (VIE)
|
|
|
|
03/2026
|
Diff. % 2025
|
01-03/2026
|
Diff.% 2025
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
2.269.047
|
+1,9
|
6.112.819
|
+1,6
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
1.781.433
|
+0,5
|
4.884.740
|
+0,0
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
455.896
|
+1,5
|
1.112.622
|
-0,3
|
|
Bewegungen an+ab
|
17.585
|
-1,4
|
47.422
|
-2,4
|
|
Cargo an+ab in to
|
26.221
|
-8,0
|
73.605
|
+0,4
|
|
MTOW in to
|
762.624
|
-1,1
|
2.150.301
|
+1,6
|
|
|
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
|
|
|
|
03/2026
|
Diff. % 2025
|
01-03/2026
|
Diff.% 2025
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
815.947
|
+12,5
|
2.069.164
|
+15,4
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
815.293
|
+12,6
|
2.066.819
|
+15,4
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
574
|
-30,3
|
2.078
|
-9,9
|
|
Bewegungen an+ab
|
5.283
|
+10,2
|
14.033
|
+10,7
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
1.885
|
-17,2
|
5.677
|
-7,8
|
|
MTOW (in to)
|
204.548
|
+9,8
|
553.640
|
+11,9
|
|
|
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
|
|
03/2026
|
Diff. % 2025
|
01-03/2026
|
Diff.% 2025
|
Passagiere an+ab+transit
|
61.479
|
+50,1
|
166.034
|
+40,9
|
Lokalpassagiere an+ab
|
61.479
|
+50,1
|
166.034
|
+40,9
|
Transferpassagiere an+ab
|
0
|
n.a.
|
0
|
n.a.
|
Bewegungen an+ab
|
445
|
+29,4
|
1.220
|
+20,7
|
Cargo an+ab (in to)
|
0
|
-61,8
|
1
|
-37,2
|
MTOW (in to)
|
14.793
|
+40,0
|
40.593
|
+30,9
|
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
|
|
03/2026
|
Diff. % 2025
|
01-03/2026
|
Diff.% 2025
|
Passagiere an+ab+transit
|
3.146.473
|
+5,1
|
8.348.017
|
+5,3
|
Lokalpassagiere an+ab
|
2.658.205
|
+4,8
|
7.117.593
|
+4,8
|
Transferpassagiere an+ab
|
456.470
|
+1,4
|
1.114.700
|
-0,3
|
Bewegungen an+ab
|
23.313
|
+1,5
|
62.675
|
+0,6
|
Cargo an+ab (in to)
|
28.107
|
-8,7
|
79.283
|
-0,2
|
MTOW (in to)
|
981.965
|
+1,5
|
2.744.534
|
+3,8
(red HS / VIE)