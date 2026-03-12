Rund 1,7 Prozent Plus am Flughafen Wien im Februar 2026

Positive Entwicklung bei den Passagierzahlen im Februar 2026: Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 5,8% auf 2.644.359 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 1,7% auf 1.933.586 Reisende. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Februar 2026 deutlich auf 658.328 Reisende (+17,4%) und am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 52.445 Reisende (+37,3%) zu. Der Nahost-Konflikt führt seit 28. Februar 2026 zu Einschränkungen des Flugverkehrs im Nahen Osten, aber hatte noch keine Auswirkungen auf das Verkehrsergebnis im Februar.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Februar 2025 leicht auf 1.568.911 (+0,1%) und jene der Transferpassagiere ging auf 324.872 Reisende (-0,4%) zurück. Der Anstieg beim Passagieraufkommen am Standort Wien ist daher vor allem auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückzuführen, bei denen die Passagiere das Flugzeug nicht verlassen (sogenannte „Transitpassagiere“).

Die Flugbewegungen am Standort Wien nahmen um 1,9% auf 14.694 Starts und Landungen ab. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem Februar 2025 um 2,3 Prozentpunkte auf 78,1% zu. Das Frachtaufkommen stieg um 6,3% auf 24.705 Tonnen.

Details zum Passagieraufkommen

Im Februar 2026 betrug das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa 640.711 Reisende (+0,2% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten insgesamt 126.899 Passagiere (-9,0%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 19.107 Reisende (+12,0%) und nach Afrika 29.953 (+4,6%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Februar 2026 insgesamt 67.331 (-1,5%) und in den Fernen Osten 57.497 Passagiere (+10,5%).

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Februar 2026: +1,4% in Wien und +5,4% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Februar 2026 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,4% auf kumuliert 3.843.772 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 5,8% auf 47.384 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 5,4% auf 5.201.544 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung Februar 2026

Flughafen Wien (VIE) 02/2026 Diff. % 2025 01-02/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 1.933.586 +1,7 3.843.772 +1,4 Lokalpassagiere an+ab 1.568.911 +0,1 3.103.307 -0,2 Transferpassagiere an+ab 324.872 -0,4 656.726 -1,5 Bewegungen an+ab 14.694 -1,9 29.837 -3,0 Cargo an+ab in to 24.705 +6,3 47.384 +5,8 MTOW in to 675.664 +3,5 1.387.677 +3,1 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 02/2026 Diff. % 2025 01-02/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 658.328 +17,4 1.253.217 +17,3 Lokalpassagiere an+ab 657.827 +17,5 1.251.526 +17,3 Transferpassagiere an+ab 432 -23,1 1.504 +1,5 Bewegungen an+ab 4.426 +12,1 8.750 +10,9 Cargo an+ab (in to) 1.843 -5,3 3.792 -2,3 MTOW (in to) 176.099 +13,9 349.092 +13,2 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 02/2026 Diff. % 2025 01-02/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 52.445 +37,3 104.555 +36,0 Lokalpassagiere an+ab 52.445 +37,3 104.555 +36,0 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 377 +17,1 775 +16,2 Cargo an+ab (in to) 0 -87,0 1 -17,3 MTOW (in to) 12.533 +26,7 25.800 +26,2 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 02/2026 Diff. % 2025 01-02/2026 Diff. % 2025 Passagiere an+ab+transit 2.644.359 +5,8 5.201.544 +5,4 Lokalpassagiere an+ab 2.279.183 +5,2 4.459.388 +4,8 Transferpassagiere an+ab 325.304 -0,4 658.230 -1,5 Bewegungen an+ab 19.497 +1,3 39.362 +0,1 Cargo an+ab (in to) 26.548 +5,4 51.176 +5,2 MTOW (in to) 864.296 +5,8 1.762.569 +5,2

(red / VIE)