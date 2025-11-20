LOT Polish Airlines fliegt ab Mai 2026 nach San Francisco

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, vergrößert im kommenden Jahr das Reiseangebot in die USA und nimmt San Francisco neu in den Flugplan auf. Ab dem 6. Mai 2026 verbindet die polnische Fluglinie während der Sommersaison ihr globales Drehkreuz am Chopin Flughafen in Warschau viermal pro Woche mit dem San Francisco International Airport. Für mehr Flexibilität, insbesondere für Zubringer aus dem Ausland, werden zwei Abflugzeiten in Warschau angeboten:

Jeden Mittwoch und Samstag: Abflug von LO 37 in Warschau um 17:40 Uhr, Ankunft in San Francisco um 20:15 Uhr Ortszeit

Jeden Donnerstag und Sonntag: Abflug von LO 35 in Warschau um 11:15 Uhr, Ankunft in San Francisco um 13:50 Uhr Ortszeit

Auf den rund 11,5-stündigen Flügen kommen moderne Boeing 787 Dreamliner mit drei Serviceklassen an Bord zum Einsatz: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class. Anschlussflüge für die neue Verbindung an die US-Westküste offeriert LOT Polish Airlines unter anderem ab neun Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Nordamerika und speziell die USA waren für LOT Polish Airlines schon immer ein besonders wichtiges Reiseziel. Allein in den vergangenen zwölf Monaten haben wir von Polen in die Vereinigten Staaten rund 800.000 Fluggäste befördert“, erläutert Amit Ray Director DACH Markets, Italy, Malta and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Nach Chicago, New York-JFK, New York-Newark, Los Angeles, Miami sowie Toronto wird San Francisco unser siebtes nordamerikanisches Flugziel. Wir rechnen mit großem Interesse bei Touristen wie auch bei Geschäftsreisenden.“

Die neuen Flüge nach San Francisco sind ab sofort über alle gängigen Vertriebswege buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com.

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

(red TT / LO)