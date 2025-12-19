LOT - Polish Airlines nimmt Flüge nach Bangkok auf

Ab 26. Oktober 2026 fünf Flüge wöchentlich mit Zubringern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, erweitert das Streckennetz in Asien und nimmt ab dem 26. Oktober 2026 Bangkok neu in den Flugplan auf. Die Verbindung ab Warschau, dem weltweiten Drehkreuz der polnischen Fluglinie, wird fünfmal pro Woche durchgeführt und lässt sich ab zahlreichen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem mit Zubringern erreichen.

Jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag

Abflug in Warschau mit LO65 um 14:25 Uhr, Ankunft in Bangkok am nächsten Morgen um 6:45 Uhr Ortszeit nach 10:20 Stunden Flugzeit .

LOT Polish Airlines bedient die neue Strecke nach Bangkok ganzjährig. Geflogen wird mit modernen Boeing 787 Dreamliner mit drei Komfortklassen an Bord: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class.

Mit der Abflugzeit in Warschau um 14:25 Uhr bestehen zahlreiche attraktive Anschlussmöglichkeiten mit jeweils nur kurzen Aufenthalten am Chopin Flughafen in Warschau zum Umsteigen:

Ab Berlin

Abflug um 11:20 Uhr, Ankunft in Bangkok um 6:45 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 13:20 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Düsseldorf

Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft in Bangkok um 6:45 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 14:20 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg

Abflug um 11:30 Uhr, Ankunft in Bangkok um 6:45 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 13:15 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Stuttgart

Abflug um 10:35 Uhr, Ankunft in Bangkok um 6:45 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 14:10 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Genf und Zürich

Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft in Bangkok um 6:45 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 14:20 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Wien

Abflug um 9:20 Uhr, Ankunft in Bangkok um 6:45 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 15:25 Stunden Gesamtreisezeit

„Mit Bangkok setzen wir nach Städten wie Tokio, Seoul und Delhi einen weiteren wichtigen Schwerpunkt in Asien“, erläutert Amit Ray, Director DACH Markets, Italy, Malta + India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Gleichzeitig führen wir unsere nachhaltige Wachstumsstrategie fort. Dabei nehmen wir einerseits neue Flüge innerhalb Europas zu wichtigen touristischen und Geschäftsreisezielen auf. Andererseits bedienen wir 2026 aber auch weitere Mittel- und Langstreckendestinationen, zum Beispiel Almaty und San Francisco.“

Die neuen Flüge nach Bangkok sind ab sofort über alle gängigen Vertriebswege buchbar.

(red TT / LO)