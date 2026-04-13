Lufthansa City Airlines einigt sich mit Gewerkschaft auf KV - Kritik von Vereinigung Cockpit

Lufthansa City Airlines und die Gewerkschaft ver.di haben sich auf einen umfassenden tariflichen Rahmen für das fliegende Personal geeinigt.

Die Vereinbarung schafft klare Rahmenbedingungen für Kabinen- und Cockpitpersonal. Die Tarifierung ist ein wichtiger Meilenstein, um die Erfolgsgeschichte Lufthansa City Airlines mit einer wachsenden Mitarbeiterzahl fortzuschreiben. Die Vereinigung Cockpit übt scharfe Kritik an Lufthansa.

Die Vereinigung Cockpit (VC) hat Tarifierung der Lufthansa City Airlines (LHX) mit der Gewerkschaft ver.di zur Kenntnis genommen.

„Sehr gerne hätten wir für die Kollegen der Lufthansa City Airlines einen guten Tarifvertrag abgeschlossen. Die VC ist für das Cockpitpersonal der richtige Ansprechpartner und kennt die Belange der Beschäftigten wie keine andere Gewerkschaft“, sagt VC-Präsident Andreas Pinheiro.

Dass sich das fliegende Personal der Lufthansa City Airlines angeblich mehrheitlich für ver.di als Tarifpartner entschieden haben soll, wird von der VC stark angezweifelt.

Nach Einschätzung der VC kommt diese Entwicklung jedoch nicht überraschend. „In den vergangenen Monaten hat es seitens des Arbeitgebers keine erkennbare ernsthafte Bereitschaft gegeben, tragfähige tarifliche Lösungen gemeinsam mit uns zu entwickeln. Eingebrachte Vorschläge wurden weder aufgegriffen noch durch konstruktive Alternativen ergänzt“, so Pinheiro. Bereits frühzeitig habe es zudem Hinweise darauf gegeben, dass eine strategische Ausrichtung verfolgt werde, die auf eine Absenkung der Kostenstrukturen um rund 40 Prozent abzielt.

Kritisch sieht die VC insbesondere den Verlauf des Prozesses. Trotz zwischenzeitlicher Signale, Gespräche ergebnisoffen mit verschiedenen Gewerkschaften zu führen, habe es zuletzt weder weitere Verhandlungstermine noch eine transparente Kommunikation über den Entscheidungsprozess gegeben.

Ungeachtet der aktuellen Entwicklung betont die VC ihre weiterhin bestehende Gesprächsbereitschaft: „Wir werden auch künftig für die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa City Airlines da sein und stehen bereit, ihre Interessen zu vertreten“, so der VC-Präsident.

(red / LH / VC)