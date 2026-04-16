Einstellungsstopp bei AUA und Lufthansa

Der Lufthansa-Konzern hat einen Einstellungsstopp für die gesamte Gruppe verordnet. Das berichtet das Schweizer Portal "Aerotelegraph".

Laut einem Bericht des "Aerotelegraph" fährt die Lufthansa Gruppe angesichts der aktuellen wirtschaftlich schwierigen Lage (Konflikte durch Islamisten im Nahen Osten, Treibstoffkrise, Pilotenstreik, Flugbegleiterstreik ...) einen harten Sparkus, der AUA, Lufthansa, Edelweiss, Swiss und Brussels betrifft.

Der "Aerotelegraph" schreibt: "Bei dem deutschen Airline-Konzern prallen Jubiläumsstimmung und Krise aufeinander. Nun verschärft der Vorstand von Lufthansa Group den Sparkurs. Er verordnet Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Lufthansa und Swiss einen Einstellungsstopp, ein Reiseverbot und Budgetkürzungen. Das sorgt für Unruhe."

(red / PM AT)