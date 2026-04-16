Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Lufthansa als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Die Lufthansa Group hat am Mittwoch mit einem großen Festakt das 100-jährige Gründungsjubiläum der ersten Lufthansa gewürdigt. In diesem Rahmen wurde der Hangar One, das neue Konferenz- und Besucherzentrum der Lufthansa Group am Flughafen Frankfurt, offiziell eröffnet. Bundeskanzler Friedrich Merz hielt die offizielle Festrede.

Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group: “Vor 100 Jahren begann mit der Gründung der ersten Lufthansa eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Aus ihr ist unsere heutige Lufthansa Group hervorgegangen. Mit 110.000 Mitarbeitern in heute 14 Airlines, bei Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik, an sechs Drehkreuzen in 5 Heimatmärkten im Herzen Europas. Als internationale Gruppe werden wir unserer Mission auch in Zukunft gerecht: Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften auf nachhaltige Weise zu verbinden. Denn der Luftverkehr ist seit hundert Jahren eine Wachstumsbranche und wird es auch in Zukunft bleiben.”

Bundeskanzler Friedrich Merz würdigte in seiner Rede die Bedeutung des Jubiläums: „Die Lufthansa ist fester Teil der Geschichte der Bundesrepublik und Schlüsselunternehmen für den Wirtschafsstandort Deutschland. Seit einem Jahrhundert verbindet sie Menschen und Märkte in aller Welt. Der Erfolg der Lufthansa ist vor allem das Verdienst von über 100.000 Lufthanseaten, die Tag für Tag, Stunde um Stunde dafür Sorge tragen, dass Passagiere und Fracht sicher ankommen. Ich wünsche der Lufthansa, dass sie auch in den nächsten 100 Jahren erfolgreich bleibt.“

Unter anderem wurden im Rahmen des Festakts die Menschen gewürdigt, die die Marke Lufthansa über ein Jahrhundert prägten. So wurde unter anderem der jüngste Auszubildende in der Lufthansa Group auf der Bühne interviewt. Das künstlerische Programm setzte die wechselvolle Geschichte des Unternehmens eindrucksvoll in Szene. Unter den Gästen waren zahlreiche Botschafter und politische Spitzenvertreter aus Bund, Ländern und Europa, darunter Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sowie zahlreiche Mitglieder der Landesregierungen aus Hessen, Bayern und Berlin.

Die Lufthansa Group trägt heute wesentlich dazu bei, dass Deutschland im Luftverkehr zur Weltspitze gehört. Rund 65 Prozent der mehr als 100.000 Mitarbeitenden der Gruppe arbeiten hierzulande. Allein in Frankfurt am Main – dem größten Standort des Unternehmens – sind mehr als 35.000 Menschen beschäftigt. Der heute eröffnete Lufthansa Group Hangar One ermöglicht neue Formen der Zusammenarbeit für die Mitarbeitenden des Unternehmens. Für Kunden und Geschäftspartner sowie Luftfahrtbegeisterte soll er ein Ort sein, wo der Pioniergeist der Lufthansa persönlich und auch die Zukunft des Fliegens erlebbar sind. Die Hauptattraktion sind die historischen Lufthansa Flugzeuge Junkers Ju 52 und Lockheed Super Star, die aufwändig restauriert wurden und nun dauerhaft ausgestellt werden. Unter anderem auf einer offenen Galerie können Gäste zahlreiche Exponate der Lufthansa Unternehmensgeschichte erkunden, die zum Teil erstmals öffentlich zugänglich sind. Für die breite Öffentlichkeit wird der Lufthansa Group Hangar One im frühen Sommer eröffnet.

(red TT / LH)