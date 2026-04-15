Lufthansa-Piloten verlängern Streik: Arbeitsniederlegung auch Donnerstag und Freitag

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit kündigte noch am Dienstag eine Verlängerung des seit Montag laufenden Streiks an. Gleichzeitig schlagen die Personalvertreter eine Schlichtung vor.

Die Vereinigung Cockpit (VC) kündigt erneute Streiks bei der Deutschen Lufthansa AG sowie den Flugbetrieben Lufthansa Cargo AG, Lufthansa CityLine GmbH und Eurowings GmbH an.

Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG und Lufthansa CityLine GmbH:

Der Streik beginnt am 16. April 2026 um 00:01 Uhr Ortszeit und endet am 17. April 2026 um 23:59 Uhr Ortszeit. Bestreikt werden Flüge, die in diesem Zeitraum von deutschen Flughäfen starten.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten sind weiterhin Flüge der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa CityLine aus Deutschland zu folgenden Destinationen vom Streik ausgenommen: Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate.

Eurowings GmbH:

Bestreikt werden alle Flüge, die am 16. April 2026 zwischen 00:01 Uhr und 23:59 Uhr von deutschen Flughäfen starten.



„Die Lage ist unverändert – es gibt keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber. Weder liegt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa CityLine ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag oder bei Eurowings zur betrieblichen Altersversorgung“, erklärt Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit.

Vor diesem Hintergrund schlägt die VC der Arbeitgeberseite ein verbindliches Schlichtungsverfahren für die Tarifkonflikte vor. „Die Situation ist festgefahren“, so Pinheiro. Ein Schlichtungsverfahren biete die Chance, die bestehenden Tarifkonflikte durch einen unabhängigen Dritten zu lösen und eine weitere Eskalation zu vermeiden.

„Uns geht es nicht um machtpolitische Auseinandersetzungen oder Egoismen, sondern um tragfähige Lösungen“, betont der VC-Präsident. Sollte die Arbeitgeberseite auf den Vorschlag zur Schlichtung eingehen, wird die Vereinigung Cockpitzeitnah Vorschläge für eine geeignete Schlichtungsperson unterbreiten.

(red / VC)