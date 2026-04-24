Nippon Cargo Airlines ist neues Mitglied in der Frachtsparte des Airline-Verbands BARIG

Die einzige reine Frachtfluggesellschaft Japans bietet zwei wöchentliche Verbindungen zwischen Tokio und Frankfurt an.

Der internationale Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) baut den Bereich Luftfracht weiter aus und begrüßt mit Nippon Cargo Airlines ein neues Mitglied. Nippon Cargo Airlines ist die einzige reine Frachtfluggesellschaft Japans und verbindet aktuell die internationalen Metropolen Tokio und Frankfurt.

„Wir freuen uns, dass Nippon Cargo Airlines ab sofort die Arbeit des BARIG als unser neuestes Mitglied unterstützt; damit gewinnen wir wichtiges zusätzliches Air-Cargo-Know-how “, so Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director. „Der Luftverkehr allgemein und die Luftfracht im Besonderen sind aktuell mit zahlreichen Herausforderrungen konfrontiert, unter anderem den nach wie vor zu massiven Standortkosten, unnötig komplexen Abläufen sowie einem hohen Bürokratisierungsgrad. Im BARIG bündeln wir daher das Fachwissen von mittlerweile über 35 Cargo-Fluggesellschaften und arbeiten fokussiert an besseren Rahmenbedingungen für die Luftfracht in Deutschland.“

Nippon Cargo Airlines absolvierte ihren Erstflug 1985 und gilt als zuverlässiger Spezialist für alle Arten von Luftfracht. Die Flotte umfasst acht Flugzeuge vom Typ Boeing 747-8F und bedient Ziele weltweit.

„Der deutsche Markt ist für uns von großer Bedeutung, zumal Japan und Deutschland durch gute und intensive Wirtschaftsbeziehungen seit vielen Jahren eng miteinander verbunden sind“, betont Kazumasa Kobara, General Manager Germany bei Nippon Cargo Airlines. „Wir freuen uns auf den fachlichen Austausch innerhalb der Community und wollen unseren Teil dazu beitragen, die Zukunft der Branche erfolgreich mitzugestalten.“

(red HS / Barig)