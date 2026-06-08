Freebird Airlines ist neues Mitglied im internationalen Airline-Verband BARIG

Der internationale Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) begrüßt die in der Türkei ansässige Freebird Airlines als neues Mitglied. Freebird Airlines feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum in der Luftfahrt und bedient gemeinsam mit ihrer in Malta registrierten Schwestergesellschaft Freebird Airlines Europe mehr als 120 Ziele.

Die Freebird Airlines Group fliegt unter anderem ab 16 deutschen Flughäfen in viele beliebte Ferienziele, darunter nach Antalya, Kreta und Fuerteventura, und betreibt eine Flotte von 14 Flugzeugen des Typ Airbus A320.

„Mit Freebird Airlines begrüßen wir eine weitere im Ferienflugsegment tätige Fluggesellschaft mit starkem Engagement in Deutschland“, sagt Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director. „Der deutsche Reisemarkt ist traditionell robust, steht derzeit jedoch auch unter dem Druck hoher staatlicher Standortkosten. Gemeinsam mit unseren Airlines sowie anderen Verbänden setzen wir uns daher gezielt für bessere Rahmenbedingungen ein.“

Freebird Airlines feiert 2026 das 25-jährige Bestehen und hat in dieser Zeit immer wieder wichtige Meilensteine gesetzt. Die Fluggesellschaft ist Teil der Gözen Holding, einer Unternehmensgruppe, die seit mehr als vier Jahrzehnten in der Luftfahrt tätig ist. Dazu gehören verschiedenste Bereiche wie GSA-Services, Sicherheit, Betankung und Flugausbildungsleistungen.

„Deutschland ist für uns einer der wichtigsten Kernmärkte. Wir sind seit unserer Gründung auf diesem Markt präsent und haben im Laufe der Jahre fundiertes Fachwissen aufgebaut. Heute nutzen wir diese Erfahrung, um sowohl im Charter- als auch im Linienflugbetrieb unsere Wettbewerbsposition zu behaupten“, betont Selim Tükenmez, Managing Director bei Freebird Airlines. „Der Austausch zu aktuellen Branchenthemen innerhalb der Airline-Community sowie die von BARIG bereitgestellten Einblicke sind daher von hoher Bedeutung für uns.“

(red HFG / BARIG)