Abheben mit dem Master in Luftverkehrsmanagement der FH JOANNEUM

Der berufsbegleitende Masterlehrgang Luftverkehrsmanagement am Institut Luftfahrt/Aviation der FH JOANNEUM ermöglicht es Personen, die bereits in der Luftfahrt tätig sind, sich auf akademischem Niveau weiterzubilden. Ab Herbst 2026 wird der Lehrgang neu als Master of Business Administration (MBA) abgeschlossen.

Die Luftfahrtbranche zeichnet sich durch ein kontinuierliches Wachstum aus und hoch qualifizierte Fachkräfte sind schon heute für die Luftfahrt von morgen gefragt. Um den steigenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden, wurde das Curriculum des Lehrgangs Luftverkehrsmanagement der FH JOANNEUM neu gestaltet. Künftige Absolventinnen und Absolventen schließen außerdem neu mit dem Titel Master of Business Administration (MBA) ab. Flugkapitän Gerald Nittnaus, Pilot bei Austrian Airlines und Leiter des Masterlehrgangs Luftverkehrsmanagement der FH JOANNEUM: „Die Luftfahrt nimmt national wie auch global im System Verkehr einen immer größer werdenden Anteil ein. Im komplexen Umfeld Luftverkehrswirtschaft besteht daher die Notwendigkeit, den Überblick nicht zu verlieren. Die postgraduale akademische Ausbildung an der FH JOANNEUM vermittelt den Studierenden ein umfassendes wirtschaftliches, rechtliches und technisches Wissen auf dem Gebiet Luftverkehr, um mit neuen Strategien und Ideen erfolgreich zu sein.“

Die Inhalte des Lehrgangs decken sämtliche relevanten Bereiche der Luftfahrt ab. Dazu zählen das Luftfahrtrecht über Flughäfen, der Betrieb von Fluggesellschaften, Wartungsbetriebe sowie die Flugsicherung. Die Inhalte werden durch betriebswirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Module ergänzt. Auch die Themen Sicherheit und Umwelt stehen auf dem Lehrplan.

Die Weiterbildung ist als berufsbegleitendes Studium organisiert und beinhaltet Anwesenheitsphasen am Institut Luftfahrt/Aviation der FH JOANNEUM in Graz. „Nach einer Einführungswoche vor Beginn des ersten, zweiten und dritten Semesters am Institut sind jeweils zwölf Wochenenden pro Semester für die Vermittlung der Lehrinhalte vorgesehen", erklärt Gerald Nittnaus. Neben Lehrenden der FH JOANNEUM unterrichtet eine Vielzahl von verschieden externen Expertinnen und Experten am Lehrgang. Diese Vortragenden kommen unter anderem von der Lufthansa, Austrian Airlines, Austro Control, Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA). Einige der Damen und Herren Lektoren haben eigene Beratungsfirmen in der Luftfahrtindustrie.

Die Damen und Herren Absolventen des Masterlehrgangs verfügen über ein breit gefächertes wirtschaftliches, rechtliches und technisches Know-how auf dem Gebiet Luftverkehr. Dies eröffnet vielfältige Möglichkeiten, da sie in zahlreichen Bereichen der Luftfahrt Führungsverantwortung übernehmen können. Kurz vor dem Lehrgangsabschluss steht auch der ehemalige österreichische Skispringer Thomas Morgenstern. Nach Beendigung seiner Sportkarriere absolvierte er eine Ausbildung zum Piloten und ist heute Geschäftsführer und Pilot der Helicopter GmbH.

Fakten: Master of Business Administration (MBA) Luftverkehrsmanagement

Ort: FH JOANNEUM Graz, Institut Luftfahrt / Aviation

Organisationsform: berufsbegleitend / 4 Semester / 120 ECTS

Studiengangsleitung: DI Gerald Nittnaus

Bewerbungsende für den Studienstart im Wintersemester 26/27: 31. Juli 2026

Lehrgangskosten: € 4.490,00 pro Semester

(red / PM)