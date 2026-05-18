AnimaWings nimmt ab Juli 2026 Direktflüge zwischen Wien und Klausenburg auf

AnimaWings hebt in Österreich ab: Ab 17. Juli 2026 nimmt die rumänische Fluggesellschaft zwei wöchentliche Flüge zwischen Klausenburg und Wien auf. Mit einem modernen Airbus A220-300 geht es direkt in das Herz Siebenbürgens – Klausenburg ist für seine kreative Szene, historische Altstadt und das besondere Flair Transsilvaniens bekannt. Klausenburg ist das Zentrum der in Rumänien lebenden Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen.

„Mit AnimaWings gewinnt unser Standort eine junge Airline mit frischer Dynamik und attraktivem Angebot für Reisende. Die neue Verbindung bringt noch mehr Auswahl in unseren Sommerflugplan, stärkt die Anbindung wirtschaftlicher Zentren und erweitert unser Streckennetz nach Osteuropa um eine spannende Destination mit besonderem Charme – genau solche Städte sind gefragt für Citytrips abseits der klassischen Hotspots. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AnimaWings“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir freuen uns, unser Streckennetz mit einer neuen Direktverbindung zwischen Klausenburg und Wien weiter auszubauen. Damit stärken wir das internationale Netzwerk von AnimaWings und bieten Passagieren noch bequemere Reisemöglichkeiten zwischen Rumänien und Österreich. Wien ist ein bedeutendes Wirtschafts- und Kulturzentrum, während Klausenburg zu den dynamischsten und am schnellsten wachsenden Städten Rumäniens zählt und insbesondere durch seine lebendige Kreativ- und Technologieszene geprägt ist. Wir sind überzeugt, dass diese neue Verbindung sowohl bei Geschäfts- als auch bei Freizeitreisenden auf großes Interesse stoßen wird, und freuen uns darauf, zahlreiche Gäste an Bord unserer modernen Flugzeuge willkommen zu heißen“, so Marius Pandel, CEO von AnimaWings.

Mit AnimaWings nonstop von Wien nach Klausenburg

AnimaWings startet ab 17. Juli 2026 mit zwei wöchentlichen Flügen von Wien nach Klausenburg (jeweils dienstags und freitags). Der Abflug findet um 6:50 Uhr in Klausenburg statt, mit Ankunft in Wien um 7:20 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 8:00 Uhr mit Ankunft um 10:20 Uhr in Klausenburg. Geflogen wird mit einem modernen Airbus A220-300.

Klausenburg-Napoca: Jung, kreativ und voller Geschichte

Klausenburg begeistert mit einer außergewöhnlichen Mischung aus historischem Charme, moderner Kreativszene und beeindruckender Natur. Die lebendige Universitätsstadt lockt mit gemütlichen Cafés, trendigen Restaurants, Festivals und einem pulsierenden Nachtleben – und gilt längst als einer der spannendsten City-Trip-Geheimtipps Osteuropas. Gleichzeitig ist Klausenburg der perfekte Ausgangspunkt, um die faszinierende Region Transsilvanien zu entdecken: mittelalterliche Städte, die eindrucksvolle Landschaft der Karpaten und die weltbekannten Legenden rund um Dracula verleihen der Region ihre besondere Atmosphäre. Nur rund 30 Kilometer von Klausenburg entfernt befindet sich mit der Salina Turda zudem eine der außergewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten Europas – eine spektakuläre ehemalige Salzmine mit unterirdischem Riesenrad, Bootsfahrten und riesigen Kavernen tief unter der Erde.

Über AnimaWings

AnimaWings ist eine 2020 gegründete, rumänische Fluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Bukarest-Otopeni, die auf Charter- und Linienflüge spezialisiert ist. Die Airline wurde von der Memento Group gegründet und bietet eine moderne Flotte, darunter Airbus A220-300. Der Fokus liegt auf der Verbindung rumänischer Städte (wie Bukarest, Timişoara und Klausenburg) mit europäischen Metropolen sowie Urlaubsdestinationen. Im Jahr 2026 erweitert AnimaWings ihr Streckennetz gezielt, um Verbindungen nach Deutschland (München, Frankfurt) und Österreich (Wien) auszubauen. Weitere Informationen zu AnimaWings und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.animawings.com.

(red TT / VIE)