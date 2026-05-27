Charterverbindung von Klagenfurt nach Paros und Naxos gestartet

Mit dem ersten Charterflug des heurigen Sommers von Springer Reisen startet am Flughafen Klagenfurt offiziell die diesjährige Griechenland-Saison. Auch heuer geht es wieder direkt und komfortabel auf traumhafte griechische Inseln.

Griechenland zählt heuer wieder zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Kärntnerinnen und Kärntner. Auch im Sommer 2026 bietet der Kärntner Reiseveranstalter Springer Reisen wieder einen exklusiven Griechenland-Charter ab dem Flughafen Klagenfurt an: Bis Mitte Juli geht es jeweils samstags mit Avanti Air direkt auf die Kykladeninsel Paros.

Die Insel Paros begeistert mit ihren typisch griechischen Dörfern, traumhaften Stränden, weiß getünchten Häusern und mediterranem Lebensgefühl. Ob entspannte Urlaubstage am Meer, kulinarische Entdeckungen oder Spaziergänge durch die malerischen Gassen von Parikia und Naoussa – Paros verbindet Erholung und authentisches Griechenland auf besondere Weise.

Auch die benachbarte Insel Naxos ist über einen kurzen Schiffstransfer bequem erreichbar und ideal für Inselkombinationen geeignet. Naxos überzeugt mit kilometerlangen Sandstränden, beeindruckender Natur, traditionellen Bergdörfern und griechischer Gastfreundschaft.

Andrea Springer freut sich über den Start der Chartersaison ab Klagenfurt: „Mit unseren Charterflügen setzen wir bewusst auf regionale Flughäfen, kurze Flug- und Transferzeiten sowie sorgfältig ausgewählte familiäre Hotels auf kleinen, authentischen Inseln. Unser Charterflug nach Paros hebt bis Mitte Juli wöchentlich jeweils samstags ab. Die Schwesterninsel Naxos ist bequem mit einem 20-minütigen privaten Schiffstransfer erreichbar. Neu im Programm: Von Mitte August bis Ende September fliegen wir jeden Freitag direkt ab Klagenfurt auf die griechische Insel Skiathos. Freigepäck ist auf allen Charterflügen bereits im Reisepreis inkludiert.Besonders gefragt sind individuelle Inselkombinationen – wer Vielfalt liebt, dem empfehlen wir beispielsweise, Paros mit Naxos oder Skiathos mit Alonissos zu kombinieren.“

„Springer Reisen ist seit vielen Jahren ein verlässlicher und wichtiger Partner unseres Flughafens, und wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder Direktflüge nach Griechenland angeboten werden können“, so Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt. „Griechenland ist im heurigen Sommer besonders stark nachgefragt und mit Paros und Naxos bieten wir gemeinsam zwei außergewöhnlich attraktive Inselziele ab Klagenfurt an.“

Auch in der zweiten Sommerhälfte setzt Springer Reisen auf Griechenland ab Klagenfurt: Von Mitte August bis Ende September geht es jeweils freitags direkt nach Skiathos. Die grüne Sporadeninsel ist bekannt für ihre idyllischen Buchten, kristallklares Wasser und zählt zu den beliebtesten Inselzielen Griechenlands.

Die Flüge werden von Avanti Air durchgeführt und bieten Kärntner Griechenland-Fans eine komfortable und direkte Anreise in die Ägäis.

Über den Flughafen Klagenfurt:

Der Flughafen Klagenfurt ist ein wichtiger Bestandteil der regionalen Infrastruktur und spielt eine bedeutende Rolle bei der Anbindung des Kärntner Wirtschaftsraums sowie des Tourismuslandes Kärnten an internationale Ziele. Durch die ganzjährige Anbindung an den Hub Wien mit bis zu 11 wöchentlichen Direktflügen von Austrian Airlines und den Umsteigemöglichkeiten über Wien stehen den Passagieren über 80 Ziele in Europa und weltweit zur Verfügung. Eurowings baut ab Sommer 2026 die Anbindung von Köln auf 3 Flüge pro Woche aus. Ryanair stockt die ganzjährige Anbindung an London ab Sommer 2026 ebenfalls auf 3 wöchentliche Flüge auf und fliegt im Sommer wieder 5mal wöchentlich nach Palma de Mallorca. Der Griechenland-Spezialist Springer Reisen fliegt im Sommer 2026 direkt nach Paros/Naxos und *neu* Skiathos. Der Spezialanbieter SeniorenReisen fliegt im Frühsommer mehrmals von Klagenfurt nach Varna/Albena. Ebenfalls neu im Sommer 2026 ist die SkyAlps Direktanbindung nach Rom mit zwei wöchentlichen Flügen.

Der Flughafen Klagenfurt legt zudem den Fokus auf zukunftsweisende Flächenentwicklung. Er verfügt über 420.000 Quadratmeter potenzialstarker Flächen, die für eine Vielzahl von Investitionsprojekten geeignet sind. Die strategische Lage in unmittelbarer Nähe zur Start- und Landebahn sowie zur Landeshauptstadt Klagenfurt und die ausgezeichnete Verkehrsanbindung machen diese Flächen besonders attraktiv für Unternehmen und Investoren. Die Areale werden auf Basis langfristiger Nutzungsrechte im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung vergeben und bieten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

(red TT / KLU)