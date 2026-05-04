Condor startet neue Griechenland-Verbindung ab Hamburg

Pünktlich zum Start in die Sommersaison nimmt Condor die griechische Destination Kalamata wieder in ihr Flugprogramm ab Hamburg auf. Der Erstflug startet am 1. Mai 2026 und bringt Reisende direkt auf die sonnige Peloponnes. Die Verbindung wird zunächst einmal wöchentlich freitags bedient und ab Juli auf zwei wöchentliche Flüge – jeweils montags und freitags – erweitert. Tickets für die neue Verbindung sind auf der Website von Condor oder in den Reisebüros buchbar.

„Griechenland zählt seit Jahren zu den beliebtesten Urlaubszielen ab Hamburg. Umso mehr freut es uns, dass Condor ihr Angebot nun um ein weiteres attraktives Ziel auf der Peloponnes erweitert und unseren Gästen damit noch mehr Auswahl für ihre Sommerurlaubsplanung bietet“, freut sich Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

„Mit der neuen Verbindung nach Kalamata stärken wir unser Griechenland-Angebot ab Hamburg gezielt und schaffen zusätzliche Impulse für den Vertrieb in der Region. Die steigende Nachfrage nach klassischen Sonnenzielen bietet großes Potenzial, dem wir mit erweiterten Kapazitäten und mehr Flexibilität für unsere Kundinnen und Kunden gezielt begegnen“, so Clea Braun, Vertriebsleiterin Deutschland Nord bei Condor.

Tor zur Peloponnes: Kalamata entdecken

Die Hafenstadt Kalamata gilt als Tor zur Peloponnes. Entlang der Promenade laden lange Strände sowie zahlreiche Cafés und Tavernen zum Verweilen ein, während die Altstadt Einblicke in die Geschichte der Region eröffnet. Für Aktivurlauber bietet die Region rund um Kalamata vielfältige Angebote zum Wandern, Radfahren oder Wassersport – beispielsweise im Taygetos-Gebirge oder entlang der Küste – und zugleich eine bequeme Ausgangsbasis für Besuche in Olympia, Sparta oder Mystras. Die Flugzeit von Hamburg nach Kalamata beträgt rund drei Stunden und macht die Region schnell erreichbar.

Flugzeiten im Überblick

Von Hamburg nach Kalamata beträgt die Flugzeit rund drei Stunden. Ab dem 1. Mai 2026 startet Condor jeweils freitags um 06:25 Uhr in Richtung Peloponnes. Ab dem 6. Juli 2026 erweitert die Airline ihr Angebot und fliegt zusätzlich montags um 05:55 Uhr sowie weiterhin freitags um 06:25 Uhr. Von der Aufstockung der Frequenzen profitieren insbesondere Urlauberinnen und Urlauber mit flexibleren Reisezeiträumen.

(red BG / HAM)