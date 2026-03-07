Condor bringt Reisende aus dem Nahen Osten zurück nach Deutschland

Zwei von Condor im Auftrag des Auswärtigen Amtes durchgeführte Sonderflüge von Maskat im Oman sind an diesem Wochenende in Frankfurt gelandet. Die ersten Gäste an Bord der Condor A321neo erreichten Frankfurt bereits am Freitagvormittag, die zweite Maschine landete am frühen Samstagmorgen gegen 07:35 Uhr Ortszeit in der Mainmetropole. Insgesamt konnten so rund 500 Reisende von Maskat über Hurghada sicher nach Deutschland zurückgebracht werden.

Die Durchführung erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen nationalen und internationalen Behörden sowie unter Einhaltung höchster operativer und sicherheitsrelevanter Standards. Die Passagiere hatten sich vorab beim Auswärtigen Amt registriert. Auswahl, Koordination und Information der berechtigten Personen erfolgten über die zuständigen Stellen des Auswärtigen Amtes.

Darüber hinaus steht Condor im engen Austausch mit Reiseveranstaltern, um bei Bedarf kurzfristig zusätzliche Flugangebote für Gäste zu schaffen, deren Rückreise ursprünglich über Drehkreuze im Nahen Osten geplant war. Bereits in den vergangenen Tagen wurden zusätzliche Flüge von Malé und Mauritius nach Frankfurt durchgeführt, um Reisenden eine direkte Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen. Ziel ist es, verlässliche Alternativen zu schaffen und Abhängigkeiten von regionalen Umsteigeverbindungen bewusst zu reduzieren.

In dieser besonderen Situation sind innerhalb kürzester Zeit die operativen Voraussetzungen für die Durchführung der Sonderflüge geschaffen worden. Durch die enge bereichsübergreifende Abstimmung zwischen Crews, Operations, Technik und Bodenorganisation konnten die Flüge effizient und zuverlässig umgesetzt werden. Condor nutzt dabei die eigene operative Stärke und Flexibilität, um schnell auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren und Reisenden auch in dynamischen Situationen planbare und stabile Rückreisemöglichkeiten anzubieten.

