70 Jahre Condor: 70.000 Flugtickets unter 70 Euro zum Jubiläum

Condor feiert 2026 ihr 70-jähriges Bestehen und startet zu diesem Anlass eine besondere Jubiläumsaktion: Insgesamt 70.000 Flugtickets sind auf ausgewählten Strecken für unter 70 Euro pro Person und Strecke erhältlich. Das Angebot lädt Reisende ein, gemeinsam mit Condor das Jubiläum zu feiern und attraktive Reiseziele im Condor Streckennetz besonders günstig zu entdecken. Die Tickets sind ab sofort bis zum 25. März 2026 für einen Reisezeitraum bis zum 30. April 2027 buchbar.

Die Jubiläumsaktion gilt für ausgewählte Kurz- und Mittelstrecken im Condor City-Netzwerk sowie zu beliebten Urlaubszielen in ganz Europa. So sind beispielsweise Urlaubsklassiker wie die Balearen, Italien und Griechenland, aber auch neue Städteziele wie London zum Jubiläumspreis von unterschiedlichen Abflughäfen des Condor Streckennetzes erreichbar.

„Seit 70 Jahren bringt Condor Reisende an ihre Lieblingsorte rund um den Globus und verbindet Kontinente, Kulturen und Menschen miteinander. Millionen Reisende haben diese Geschichte möglich gemacht und Condor über Jahrzehnte begleitet,“ so Peter Gerber, CEO von Condor. „Das 70-jährige Jubiläum ist für uns daher vor allem ein Anlass, gemeinsam mit unseren Gästen zu feiern und Danke zu sagen.“

Die Geschichte von Condor begann 1956 mit dem Start des touristischen Flugbetriebs: Am 29. März 1956 hob der erste Flug mit einer Vickers Viking zu einer Rundreise ins „Heilige Land“ und nach Ägypten ab. Bereits im ersten Betriebsjahr standen mit Mallorca und der Kanareninsel Teneriffa zwei Ziele auf dem Flugplan, die bis heute zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Airline zählen.

Inzwischen bringt Condor als Netzwerkairline nicht nur Reisende zu den schönsten Urlaubszielen in Europa und der Welt, sondern verbindet auch europäische Metropolen mit Langstreckenzielen und Traumdestinationen in Afrika, Asien und Nordamerika. Mit einer einheitlichen Airbus-Flotte sowie der vollständig erneuerten Langstreckenflotte mit einer modernen und komfortablen Business-Class-Kabine entwickelt sich Condor konsequent weiter zu einer modernen, internationalen Airline.

Die Jubiläumsangebote sind ab sofort unter https://www.condor.com/de/entdecken/specials/70-jahre-condor-jubilaeum.jsp buchbar.

(red TT / De)