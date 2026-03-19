Frankfurt: Condor zieht in neue Unternehmenszentrale in Gateway Gardens

Mit dem Umzug in das Alpha Rotex Gebäude in Gateway Gardens rücken Verwaltung und fliegendes Personal wieder näher zusammen.

Condor ist in ihre neue Unternehmenszentrale in Gateway Gardens umgezogen. Mit dem Standort im Alpha Rotex Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Frankfurt rückt die Verwaltung der Airline wieder näher an den operativen Kern des Unternehmens und damit auch näher an das fliegende Personal. Im Gebäude nutzt Condor ab sofort eine Fläche von rund 15.000qm auf zehn Stockwerken.

Bei einem Fototermin durchschnitten Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef und Condor CEO Peter Gerber ein Willkommensband und markierten damit symbolisch den Umzug in die neue Unternehmenszentrale.

„Mit unserem neuen Standort in Gateway Gardens rücken wir wieder näher an das Herz unserer Operation – den Flughafen Frankfurt – und damit auch näher an unsere Crews. Das bringt unser Unternehmen im Alltag noch stärker zusammen und unterstreicht unsere enge Verbundenheit mit dem Luftfahrtstandort Frankfurt“, sagt Peter Gerber, CEO von Condor.

„Dass Condor seine neue Unternehmenszentrale in Frankfurt eröffnet, ist ein starkes Signal für die wirtschaftliche Stärke unserer Stadt. Gateway Gardens steht für Internationalität und Zukunft – zugleich zeigt die Entscheidung die enge Verbundenheit des Unternehmens mit Frankfurt und der Region“, sagt Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main.

Jahrzehntelang war die 757 das Arbeitstier bei Condor. Darüber erschien auch ein Buch.

Erst im vergangenen Jahr hatte Condor nach vielen Jahrzehnten ihre 757 in den Ruhestand verabschiedet - Austrian Wings berichtete mit einer großen Reportage.

Gateway Gardens bietet Condor ein modernes Arbeitsumfeld mit internationaler Vernetzung und direkter Nähe zum Flughafen Frankfurt – dem Herzstück des Condor Streckennetzes. Das Unternehmen verbindet Millionen Reisende mit beliebten Urlaubszielen weltweit sowie attraktiven Metropolen in Europa und zählt zu den größten Unternehmen mit Sitz in Frankfurt.

Der Umzug nach Gateway Gardens markiert zugleich einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Nach der Insolvenz des damaligen Mutterkonzerns Thomas Cook im Jahr 2019 musste sich Condor wirtschaftlich und organisatorisch neu aufstellen. Während dieser Übergangsphase befand sich die Verwaltung vorübergehend in Neu-Isenburg.

Heute präsentiert sich Condor wirtschaftlich stabil und strategisch klar positioniert. Dazu gehören unter anderem die Modernisierung der Flotte mit neuen Langstreckenflugzeugen sowie die konsequente Weiterentwicklung des Produkts für Gäste im internationalen Wettbewerb.

Über Condor

Condor bringt ihre Gäste seit 1956 an die schönsten Urlaubsziele und in aufregende Metropolen. Jährlich fliegen rund 10 Millionen Gäste mit Condor zu mehr als 70 Zielen weltweit. Condor betreibt mit ihren über 5.000 Mitarbeitenden eine Flotte von rund 60 Flugzeugen, die vom unternehmenseigenen Wartungsbetrieb, der Condor Technik GmbH, nach höchsten Sicherheitsstandards an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf gewartet werden. 2024 hat Condor die Erneuerung ihrer Langstreckenflotte abgeschlossen, die nun aus 18 effizienten Langstreckenflugzeugen des Typs Airbus A330neo besteht. Bis 2031 wird die A330neo-Flotte auf 25 Flugzeuge wachsen. Seit 2024 erneuert Condor darüber hinaus ihre komplette Kurz- und Mittelstreckenflotte und erhält voraussichtlich bis 2029 insgesamt 43 neue Flugzeuge der A32Xneo-Familie.

(red TT / DE)