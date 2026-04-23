EL AL Israel Airlines Kapitän begleitete seine Mutter zur Gedenkstätte Auschwitz

Seit seiner Gründung im Jahr 1948 muss Israel immer wieder um sein Überleben kämpfen. Arabische und islamistische Terroristen, sehr häufig unterstützt von linken Antisemiten, die sich als nützliche Idioten vor den Karren der Islamisten spannen lassen, fordern selbst heute noch unverhohlen zur Vernichtung des jüdischen Staates auf. Ein EL AL Flugkapitän unternahm jetzt gemeinsam mit seiner Mutter eine bewegende Reise in die Vergangenheit seiner eigenen Familie.

Kapitän Arik Czaczkes, der seit fast 25 Jahren Pilot bei EL AL ist, hat kürzlich eine zutiefst persönliche Reise unternommen: Er begleitete seine Mutter, eine Überlebende der Shoa, zurück nach Auschwitz.

Das kleine Mädchen, das sich einst in einem Keller versteckte, um zu überleben, kehrte heute dorthin zurück – als Mutter von sieben Kindern, als Großmutter einer großen Familie und als Frau, die über all die Jahre ein einfache Aussage mit sich getragen hat: "Wir haben gewonnen."

Arik wuchs in einem Zuhause auf, in dem Erinnerung Teil des Alltags war – mit einem Vater, der kämpfte, und einer Mutter, die überlebte. Im Laufe der Jahre hat er ihre Geschichte überallhin mit sich getragen, auch ins Cockpit. In den Momenten, in denen er ein EL-AL-Flugzeug mit der israelischen Flagge am Heck auf europäischem Boden landet, ist er nicht nur Pilot, sondern auch der Sohn von Shoa-Überlebenden, der die Bedeutung von Freiheit und einer eigenen Heimat zutiefst empfindet.

Und heute, an der Seite seiner Mutter – jenes kleinen Mädchens aus dem Keller – und sie an Bord eines israelischen Flugzeugs zu sehen, eingehüllt in die israelische Flagge, weiß er: Das ist unsere Geschichte. Weiterzumachen, neu aufzubauen und sich daran zu erinnern, woher wir kommen.

Weltweite von Linken unterstützte Islamisten-Hetze gegen Israel

78 Jahre nach seiner Gründung muss Israel um sein Überleben kämpfen. Am 7. Oktober 2023 unternahmen islamische Terroristen der Hamas, unterstützt von einfachen Zivilisten aus dem Gazastreifen einen versuchten Völkermord an Israelis, was Israel zu einer Luft- und Bodenoperation im Gaza-Streifen zwang. Die Islamisten der Hamas wurden unterstützt von den islamistischen Terroristen der Hisbollah aus dem Libanon, weswegen sich Israel gezwungen sah, im Südlibanon ebenfalls militärisch einzugreifen, um sich zu verteidigen. Denn die Hisbollah terrorisiert Israel vom Libanon aus seit Jahrzehnten - völlig unbehelligt vom libanesischen Staat.

In diesem Überlebenskampf Israels fordern Islamisten und muslimische Antisemiten mit Unterstützung von Linksextremen und linken Antisemiten immer wieder die Vernichtung Israels, verbreiten die Lüge vom angeblichen "Völkermord" Israels an Arabern in Gaza und dem Libanon und hetzen gegen Juden. Dabei schrecken die Islamisten und sonstigen Antisemiten auch vor der Verbreitung von weiteren Lügen und einer Täter-Opfer-Umkehr nicht zurück. Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, bezeichnete deshalb den "linken Antisemitismus als den gefährlichsten". Denn linke Antisemiten werden häufig von Islamisten als nützliche Idioten instrumentalisiert. Nur verhältnismäßig wenige linke Gruppierungen thematisieren offen den linken Antisemitismus und bekunden ihre Unterstützung für Israel. Der linke Antisemitismus reicht hinein bis in politische Parteien, die in europäischen Ländern Regierungsverantwortung tragen.

Hinweis der Redaktion: Wer sich für die Hintergründe des arabisch-islamistischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews.

Dieses Buch ist ein Muss für alle Israel-Freunde, solche die es werden wollen und alle Menschen, die mehr über die Hintergründe darüber erfahren wollen, warum sich Israel immer wieder gegen arabischen Terrorismus verteidigen muss.

Ein Interview mit dem Autor des Buches "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" lesen Sie hier.

In einem Interview mit "Militär Aktuell" gab der israelische Armeesprecher Arye Shalicar im Oktober 2024 zudem interessante Einblicke in den israelischen Abwehrkampf gegen den radikal-islamischen Terrorismus.

(red SM, Cvd / PM LY)