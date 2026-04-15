EL AL Israel Airlines kündigt Expansion des Flug-Netzwerks an

Nach einer Phase mit eingeschränktem Flugbetrieb nimmt EL AL nun wieder einen umfassenden Flugbetrieb auf und beschleunigt die Rückkehr zum regulären Flugplan.

Ab sofort wird EL AL die betrieblichen Vorgaben des Verkehrsministeriums umsetzen und Flüge mit voller Kapazität zu rund 30 Zielorten anbieten. Das Flugangebot wird breit gefächert sein.

Folgende Ziele bedient EL AL zwischen dem 12. und 18. April 2026:

Europa: Athen, Amsterdam, Barcelona, Paris, Berlin, Budapest, Batumi, Tbilisi, Rom, Frankfurt, München, Larnaka, Lissabon, Madrid, Moskau, Mailand, Bukarest, Prag, Wien (wie berichtet), Warschau, Zürich, London

Asien: Bangkok, Phuket

Nordamerika: New York (JFK & EWR), Los Angeles, Miami

Die Zuweisung der Passagiere zu diesen Flügen erfolgt automatisch. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf der Website von EL AL. Sobald die Zuweisung der Kunden für die Flüge der kommenden Woche abgeschlossen ist, wird die Öffentlichkeit darüber informiert und die verfügbaren Plätze werden zum Verkauf freigegeben.

Im Laufe des Monats wird das Unternehmen seinen Betrieb schrittweise ausweiten und dementsprechend die Liste der angeflogenen Flughäfen erweitern, bis der vollständige Flugplan wiederhergestellt ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Zeitraum je nach Lageentwicklung weiterhin Änderungen und Anpassungen des Flugplans zu erwarten sind.

Ausweitung des Streckennetzes auf ca. 40 Ziele ab dem 19. April

EL AL erweitert sein Flugangebot schrittweise: Ab Sonntag, dem 19. April, werden Flüge zu rund 40 Zielen weltweit angeboten.

Insgesamt werden wöchentlich etwa 660 Flüge durchgeführt. Das Streckennetz wird um mehrere Ziele erweitert, darunter Boston, Krakau, London-Luton, Marseille, Paphos, Rhodos, Thessaloniki, Tivat (Montenegro) und Sofia. Um erschwingliche Preise zu ermöglichen, hat das Unternehmen bis Ende August Preisobergrenzen für alle seine Ziele festgelegt.

Angesichts der erwarteten hohen Nachfrage in den kommenden Monaten werden Kunden gebeten, ihre Flüge im Voraus zu buchen.

(red TT / LY)