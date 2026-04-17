EL AL Israel Airlines treibt Wachstumsstrategie voran und stockt 787-Flotte auf

EL AL kündigt einen strategischen Schritt zur Erweiterung seiner Flugzeugflotte an. Dieser ist Teil des langfristigen Plans des Unternehmens, seine Produktionskapazität zu steigern, seine Rentabilität zu verbessern und das Kundenerlebnis zu optimieren.

EL AL nimmt Optionen für sechs Flugzeuge des Typs Boeing 787-9 Dreamliner wahr und erweitert den Vertrag um weitere Optionen für den späteren Erwerb von bis zu sechs Flugzeugen dieses Typs. Einige der Flugzeuge aus dem bestehenden 787-9 Auftragsbestand werden darüber hinaus auf das Modell Boeing 787-10 umgestellt. Es ist das Modell mit der höchsten Kapazität sowie das fortschrittlichste und effizienteste der Dreamliner-Familie.

Mit diesem Schritt möchte EL AL mehr Sitzplätze anbieten, die Flugverfügbarkeit deutlich verbessern und das Streckennetz, insbesondere auf Langstrecken, ausbauen, während gleichzeitig die betriebliche Effizienz gesteigert wird.

Die erweiterte Flotte wird das Angebot für Kundinnen und Kunden erheblich verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem erstklassigen Premium-Erlebnis in allen Kabinenklassen, verbessertem Komfort und der vollständigen Anpassung an die höchsten Standards des internationalen Luftverkehrsmarktes.

Die Dreamliner-Flotte von EL AL soll von derzeit 17 Flugzeugen bis zum Ende des Jahrzehnts auf 28 Flugzeuge anwachsen und bei Bedarf sogar auf bis zu 34 Flugzeuge erweitert werden. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als bedeutender Akteur auf dem internationalen Luftverkehrsmarkt.

Levy Halevy, CEO von EL AL, sagte: „Wir investieren gezielt in eine moderne Flotte, die sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Aktionäre einen doppelten Mehrwert schafft. Der Ausbau der 787-Dreamliner-Flotte ermöglicht es uns, die Kapazität zu erhöhen, die Effizienz zu verbessern und ein Flugerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten. Dies ist ein zentraler Pfeiler unserer Strategie, eine moderne, profitable und marktführende Fluggesellschaft aufzubauen.”

Amikam Ben Zvi, Vorstandsvorsitzender von EL AL, sagte: „Gerade in der aktuellen Situation ist der Abschluss eines so bedeutenden Vertrags mit Boeing eine hervorragende Nachricht für EL AL. Der Vertrag ermöglicht den Erwerb von sechs weiteren Dreamliner-Flugzeugen sowie weitere Kaufoptionen. Wir bauen ein starkes Unternehmen mit einer langfristigen Strategie und Vision auf, das über eine breite und innovative Flotte verfügt, angeführt von den weltweit modernsten 787 Dreamliner-Flugzeugen. Die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Unternehmens ist stärker denn je und wird dank des Engagements der Mitarbeitenden in den kommenden Jahren weiter zunehmen.“

Kenny Rozenberg, Mehrheitsaktionär von EL AL, fügte hinzu: „Immer wieder haben wir das Privileg, EL AL, die israelische Fluggesellschaft mit ihrer außergewöhnlichen menschlichen Vielfalt und ihrem einzigartigen Charakter, neben den weltweit führenden und größten Fluggesellschaften zu positionieren. Dies ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte von EL AL, das das Unternehmen zu neuen Höhen führen wird – als eine der weltweit führenden Fluggesellschaften, die Israel stolz repräsentiert.“

(red HZK / LY)