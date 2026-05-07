EL AL weiht die weltweit größte und modernste koschere Catering-Produktion ein

Am 6. Mai 2026 wurde am Flughafen Tel Aviv Ben Gurion eine neue Catering-Produktionsanlage eingeweiht, die von TAMAM (Taasiyot Mazon Matosim), einem Unternehmen der EL AL-Gruppe, betrieben wird. Die Anlage zählt zu den modernsten der Welt und ist die größte ihrer Art im Bereich der koscheren Bordverpflegung.

Die neue Anlage erstreckt sich über eine Fläche von rund 14.000 Quadratmetern und wurde mit einer Investition von mehreren hundert Millionen Schekel errichtet. Damit ist sie fast doppelt so groß wie die bisherige Anlage. Sie verfügt über eine moderne Infrastruktur, die internationalen Standards entspricht, und bietet eine tägliche Produktionskapazität von etwa 50.000 Mahlzeiten – das ist mehr als doppelt so viel wie in der bisherigen Anlage.

Der Standort ist mit innovativen technischen Systemen ausgestattet, die eine präzise Steuerung der Zubereitungsprozesse, strenge Qualitätskontrollen und die Aufrechterhaltung eines hohen kulinarischen Standards ermöglichen.

Die Errichtung der neuen Anlage ist für EL AL ein bedeutender strategischer Schritt und Teil der laufenden Investitionen des Unternehmens in die Infrastruktur und die Verbesserung des Kundenerlebnisses. Der neue Standort löst eine Anlage ab, die mehrere Jahrzehnte lang in Betrieb war, und bietet sowohl TAMAM als auch EL AL die Möglichkeit, weiter zu wachsen, ihre Aktivitäten auszuweiten und sich an die sich wandelnden Anforderungen der Branche anzupassen. Der Übergang zum vollen Betrieb in der neuen Anlage wird voraussichtlich schrittweise in den kommenden Monaten erfolgen.

Die neue Anlage soll das Angebot an Mahlzeiten auf EL AL-Flügen erweitern, die Produktqualität verbessern und zu einem sorgfältigen Serviceerlebnis für EL AL-Passagiere beitragen.

Oz Radomsky, CEO von TAMAM, sagt: „Der Umzug in die neue Anlage bedeutet für TAMAM einen bedeutenden Schritt nach vorne. Es handelt sich um eine der modernsten Anlagen weltweit, die modernste Produktionstechnologien mit der langjährigen Expertise unserer Mitarbeiter verbindet. Die Anlage wird es uns ermöglichen, unser Produktionsvolumen zu steigern, die betriebliche Effizienz zu verbessern und unseren Kunden auch zukünftig Produkte von höchster Qualität zu liefern.“

Levy Halevy, CEO von EL AL, fügt hinzu: „Wir investieren weiterhin konsequent und in großem Umfang in die Verbesserung des Flugerlebnisses, da wir wissen, dass jeder einzelne Aspekt der Kundenreise Teil des Gesamterlebnisses ist. Die neue Anlage von TAMAM ermöglicht es uns, den kulinarischen Standard für EL AL-Passagiere anzuheben, unsere operativen Kapazitäten zu erweitern und das Wachstum von EL AL in den kommenden Jahren zu unterstützen.“

Kenny Rozenberg, Mehrheitsaktionär von EL AL, fügt hinzu: „Die Einweihung der weltweit größten Anlage für koschere Lebensmittel ist ein bedeutender Moment für uns als israelisches Unternehmen und für all jene, die an die Fähigkeit von EL AL glauben, auch zukünftig eine führende Rolle einzunehmen. Diese Investition spiegelt das tiefe Vertrauen in das Unternehmen und seine Mitarbeiter wider und bekräftigt unser Engagement für weiteres Wachstum und Entwicklung. Die neue Anlage wird es ermöglichen, auch den internationalen Markt mit koscheren Lebensmitteln auf höchstem Niveau zu versorgen.“

(red SB / LY)