Israel unterstützt Deutschland mit Kerosin

Deutschland bittet Israel wegen Kerosinmangels um Hilfe. Ausgerechnet Deutschland, das Land in dem in teilweise islamisierten Städten antisemitische Muslime und Islamisten-Freunde aller couleur sowie linksextreme Antisemiten durch die Straßen ziehen und offen die Vernichtung Israels fordern. Das Land, in dem auffallend oft Politiker linker Parteien in Bezug auf Israel eine widerwärtige Täter-Opfer-Umkehr betreiben, ständig gegen Israel wettern und sogar der öffentlich rechtliche Rundfunk eine sehr einseitige Berichterstattung zum Nahost-Konflikt betreibt, die von Israelis und Juden als befremdlich empfunden wird. Trotzdem hilft Israel und zeigt damit einmal mehr seine Größe und dass es selbst dann ein verlässlicher Partner ist, wenn es eigentlich gar keinen Grund mehr dazu hätte.

Israel, die einzige Demokratie des Nahen Ostens und jenes Land, das am 7. Oktober 2023 Opfer eines versuchten Völkermordes an Israelis durch Islamisten wurde, unterstützt mit Deutschland ein Land, in dem aktuell vor allem linker und muslimischer Antisemitismus grassieren wie ein Lauffeuer. In Deutschland sind aufgrund falscher Toleranz und einer verfehlten Migrationspolitik mancherorts mittlerweile ganze Stadtteile islamisiert, wodurch nicht nur millionenfach antisemitisches Gedankengut "importiert" wurde, sondern auch die innere Sicherheitslage bereits teilweise erodiert ist, wie das jüdische Kulturmagazin "Nu" (und nicht etwa die "AfD" oder die "FPÖ") schon im Jahr 2024 festhielt - kurz darauf erfolgte in Solingen ein weiterer islamistischer Terroranschlag - quasi die Bestätigung dafür.

Denn Deutschland hat Israel wegen der "Krise in der Straße von Hormus" um Unterstützung bei Kerosin gebeten. Obwohl der deutsche Verkehrsminister noch kürzlich einen Mangel an Kerosin dementiert hatte, scheint der Kraftstoff auszugehen.

Trotz der nahezu täglichen anti-israelischen Hetze in Deutschland, die bis in höchste politische Parteien reicht, zeigt sich Israel großzügig und liefer Kerosin an Deutschland. Das teilte Außenminister Gideon Sa’ar bei einem Besuch in Berlin mit.

(red)