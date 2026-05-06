50 weitere Kampfjets für Israels Verteidiger

Seit 1948 steht Israel in einem ununterbrochenen Überlebenskampf. Zuerst wollten es arabische Nachbarstaaten auslöschen, aktuell geht die größte Bedrohung für Israel von Islamisten und politischen Linken, die sich von den Islamisten als nützliche Idioten instrumentalisieren lassen aus. Israels Luftwaffe rüstet deshalb weiter auf, zum Schutz des weltweit einzigen jüdischen Staates.

Israels Verteidigungskräfte werden 25 weitere F-15 und 25 zusätzliche F-35 beschaffen. Das entspricht zwei vollen Kampfstaffeln. Der Deal ist Teil eines Rüstungspaketes um gut 100 Milliarden US-Dollar, mit dem die Sicherheit Israels gestärkt werden soll.

Die militärischen Konflikte der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass Israels Luftwaffe von entscheidender Bedeutung für die Verteidigung des Landes ist. Sie kam bei den Operationen gegen islamistische Terroristen in Gaza und dem Libanon ebenso zum Einsatz wie beim gemeinsam mit dem US-Militär geführten Präventivschlag gegen die Islamische Republik Iran.

(red)