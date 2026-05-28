Lufthansa Group verspricht: „Kerosinversorgung im Sommer stabil"

Herr Vranckx, die meisten europäischen Airlines sind zuversichtlich, dass es in diesem Sommer keinen Kerosinmangel geben wird. Kunden können beruhigt Flüge buchen, heißt es. Sehen Sie das genauso?



Ja, das trifft auch auf uns zu. An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group – Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom – sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist.

Ist das nicht ein wenig optimistisch?

Nur knapp ein Viertel der für Europa bestimmten Kerosinlieferungen muss die Straße von Hormus passieren. Um diese ausbleibenden Lieferungen zu kompensieren, kommen Importe nun verstärkt aus anderen Kontinenten zu uns, beispielsweise aus Nordamerika und Afrika. Zudem haben europäische Raffinerien ihre Kerosinproduktion auf das maximale Level hochgefahren.

Dann kann jeder unbedenklich seinen Sommerurlaub buchen?

Unbedingt. Wir bieten unseren Kunden ein einzigartiges Streckennetz in Europa und der ganzen Welt zu mehr als 300 Zielen in über 100 Ländern. Ob Städtereise oder Strandurlaub, ob Kurz- oder Langstreckenflug, ob Sevilla oder Los Angeles. Wir haben für jeden Kunden das passende Reiseziel und die optimale Flugverbindung im Angebot.

Was aber, wenn die Krise im Mittleren Osten nun doch für weitere Flugausfälle sorgen sollte?

Wie gesagt: Wir gehen nicht davon aus. Sollte es wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, kann der Kunde wählen: Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als ‚Geld zurück‘-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet – so einfach ist das. Diese Stornierungs- und Umbuchungsregeln gelten selbstverständlich uneingeschränkt für alle Airlines der Gruppe.

Die Botschaft an alle Kunden lautet also: Buchen Sie Ihre Reisen ganz unbesorgt?

Ja – und ich betone nochmals: Sollte tatsächlich ein Flug ausfallen, wird der volle Ticketpreis auf Wunsch des Kunden umgehend erstattet. Mit der Einschätzung, dass Kunden sich auf ein umfangreiches Flugangebot im Sommer freuen dürfen, sind wir übrigens nicht alleine: Auch unsere Partnerairlines planen zur Hochsaison in diesem Jahr mit nahezu vollem Flugprogramm. Eben weil die Nachfrage nach Flugreisen rund um den Globus unverändert groß ist. Menschen wollen fliegen, neue Länder und Kulturen entdecken, Familie und Freunde besuchen, Geschäftspartner treffen oder ganz einfach den wohlverdienten Urlaub genießen. Ich sage das mit voller Überzeugung: Unsere Airlines sind bereit für den Sommer, unser Netz ist stark – unsere Kunden können sich auf uns verlassen.

(red LH)