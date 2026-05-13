Neue Busverbindung von Wien/Vieden zum Flughafen Pressburg/Bratislava

Das Busunternehmen Slovak Lines nimmt eine neue Direktverbindung in Betrieb, die die zeitsparendste Busverbindung zwischen dem Zentrum von Wien und dem Flughafen M. R. Štefánik in Pressburg/Bratislava (Airportcode: BTS) bietet – ohne weitere Zwischenstopps.

Die Verbindung wird ab dem heutigen 13. Mai 2026 in Betrieb genommen und steht achtmal täglich in beide Richtungen zur Verfügung. Die Strecke führt vom Busbahnhof Nivy über den Flughafen Pressburg/Bratislava (BTS) direkt ins Zentrum von Wien/Vieden und auf dem gleichen Weg zurück.

Die Einführung der Direktverbindung erfolgt zu einer Zeit, in der der Flughafen Pressburg/Bratislava sein Flugangebot ausbaut und die Nachfrage nach einer komfortablen Anbindung am Boden steigt. Slovak Lines reagiert damit vor allem auf die Bedürfnisse von Reisenden aus Wien(Vieden, die Flüge ab Pressburg/Bratislava nutzen – insbesondere bei Billigflügen. Wie berichtet, schloss Wizz AIr ihre Basis in Wien/Vieden und übersiedelte komplett nach Pressburg/Bratislava. Die neue Verbindung bietet zudem eine schnelle und praktische Möglichkeit, von Pressburg/Bratislava ins Zentrum von Wien/Vieden zu reisen – sowohl für Tagesausflügler als auch für regelmäßige Pendler.

„Die direkte Verbindung zwischen dem Zentrum von Wien und dem Flughafen Bratislava ist ein wichtiger Schritt zu einer besseren Erreichbarkeit der Slowakei für Reisende und Besucher aus dem Ausland. Ich freue mich, dass wir einen erfahrenen und zuverlässigen Verkehrsbetreiber gefunden haben, der auf die steigende Nachfrage nach schnellem, komfortablem und umweltfreundlichem öffentlichen Verkehr reagiert, der die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in der Region miteinander verbindet. Ich bin überzeugt, dass die neue Verbindung zur Stärkung der Mobilität, des Tourismus und der Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens M. R. Štefánik in Bratislava beitragen wird“, sagte der slowakische Verkehrsminister Jozef Ráž am 12. Mai im Rahmen einer Pressekonferenz.

„Der Flughafen Bratislava (BTS) wächst, und wir wachsen mit ihm. Die Reisenden wollen sich heute weder mit Umsteigen beschäftigen noch darüber nachdenken, wo sie aussteigen sollen – sie wollen einsteigen und einfach und sicher an ihr Ziel gelangen. Eine Direktverbindung ins Zentrum von Wien ist für uns ein logischer Schritt und eine Verpflichtung, dass sie sich immer auf eine zuverlässige und bequeme Anbindung des Flughafens verlassen können“, sagt Pavol Labant, Generaldirektor von Slovak Lines.

Auch der Flughafen Pressburg/Bratislava begrüßt die neue Verbindung. „Auch die Fluggesellschaften, die regelmäßige Flüge von Bratislava anbieten, haben uns um eine direkte Busverbindung nach Wien gebeten – viele ihrer Passagiere, beispielsweise aus den Balkanländern, leben und arbeiten nämlich in Wien, und eine direkte Verbindung zum und vom Flughafen Bratislava ist für sie von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus ist eine solche Verbindung auch für den Incoming-Tourismus von Bedeutung – Touristen fliegen nach Bratislava, können mit dem Direktbus das Zentrum von Wien besichtigen, nach Bratislava zurückkehren, um unsere Hauptstadt kennenzulernen, und anschließend nach Hause fliegen. Wir begrüßen daher die Verbindung von Slovak Lines. Wir haben dafür einen attraktiven Abfahrtsort direkt vor der Ankunftshalle des Flughafens bereitgestellt“, fügte Dušan Novota, Generaldirektor des Flughafens M. R. Štefánik Bratislava, hinzu.

Fahrkarten sind bereits ab 7,90 € erhältlich, zu denselben Preisen wie auf der bestehenden Wiener Linie. Fahrgäste können auch günstige Travel-Pässe nutzen. Tickets können auf der Website von Slovak Lines, in der mobilen App oder direkt beim Fahrer gekauft werden.

(red / BTS)