Pressburg/Bratislava: April 2026 stärkster Monat in der gesamten Geschichte des Flughafens

Im vierten Monat des Jahres wurden am Flughafen M. R. Štefánik mehr als 360.000 Passagiere abgefertigt. Der April war der Monat mit der absolut höchsten Zahl an abgefertigten Passagieren in einem einzigen Monat in der gesamten Geschichte des Flughafens, da die Marke von 360.000 Passagieren zum ersten Mal überhaupt innerhalb eines Monats überschritten wurde.

„Im vergangenen Jahr verzeichneten wir historische Passagierrekorde, doch selbst in den Spitzenmonaten Juli und August 2025 lag die Zahl der Passagiere nicht über 359.000. In diesem Jahr verzeichneten wir bereits im April Passagierzahlen wie in den Ferienmonaten des Vorjahres und abfertigten insgesamt 360.798 Personen bei Ankunft und Abflug. Im April letzten Jahres waren es 147.000 Passagiere“, teilte Dušan Novota, Generaldirektor des Flughafens M. R. Štefánik, mit. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Anstieg um 145 Prozent.

Im April flogen die meisten Passagiere von Pressburg/Bratislava nach London (sowohl zum Flughafen Stansted als auch zum Flughafen Luton), nach Rom (sowohl zum Flughafen Fiumicino als auch zum Flughafen Ciampino), nach Barcelona, Košice und Málaga und kamen von dort an.

Im April verzeichnete der Flughafen bereits seine erste Million abgefertigter Passagiere – von Anfang Januar bis Ende April wurden insgesamt 1.039.839 Passagiere bei Ankunft und Abflug abgefertigt, was einem Anstieg von 147 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht (421.000 Passagiere). Der millionste Passagier passierte den Flughafen am 28. April.

Im April fanden am Flughafen Bratislava 3.238 Starts und Landungen statt (49 % mehr Flugbewegungen als im April 2025) und es wurden 1.800 Tonnen Luftfracht abgefertigt. In den ersten vier Monaten verzeichnete der Flughafen bereits 10.296 Flüge (+47 %).

(red BBG / BTS)