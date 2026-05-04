Pressburg/Bratislava: Flüge nach Antalya aufgenommen

Vom Pressburger Flughafen starteten vergangener Woche die ersten Linienflüge mit Urlaubern in die türkische Stadt Antalya. Diese ist seit vielen Jahren das meistbesuchte Reiseziel mit Abflug von Pressburg/Bratislava.

Regelmäßige Flüge mit zwei Fluggesellschaften stehen während der Sommersaison (bis Ende Oktober) für Individualreisende zur Verfügung, die ihre Flugtickets somit direkt auf den Websites der Fluggesellschaften, über die Website des Flughafens oder bei Ticketverkäufern erwerben können.

Die türkische Fluggesellschaft Pegasus Airlines wird ab dem 2. Mai neben Direktflügen nach Istanbul auch wieder nach Antalya fliegen, und zwar zweimal wöchentlich bzw. ab Ende Mai dreimal wöchentlich. Die Preise für Hin- und Rückflugtickets beginnen bei 108 €. Die Flüge werden mit einem Airbus A320 durchgeführt.

Die türkische Fluggesellschaft SunExpress Airlines kehrt nach 11 Jahren nach Bratislava zurück; zuletzt führte sie im Sommer 2015 Flüge für Reisebüros durch. Die Flüge von Bratislava nach Antalya finden zweimal wöchentlich statt, ab Ende Mai dreimal wöchentlich, mit Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 bzw. Boeing 737 Max 8.

Neben den Linienflügen sind von Bratislava aus auch Flüge nach Antalya auf Bestellung von Reisebüros, sogenannte Charterflüge, geplant, und zwar mit den Fluggesellschaften Smartwings, Corendon Airlines, Mavi Gök Airlines oder Freebird Airlines.

(red TT / BTS)