Pressburg/Bratislava verkündet Rekord-Sommerflugplan

„Insgesamt 77 Linienflüge stellen einen Rekord dar und bedeuten eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr, als 39 Linienflüge zu 36 Zielen in 17 Ländern angeboten wurden. Eine derart breite Palette an Reisemöglichkeiten gab es in der 75-jährigen Geschichte des Flughafens noch nie“, sagte Dušan Novota, Geschäftsführer des Flughafens M. R. Štefánik.
Rekord-Sommerflugplan – der größte in der Geschichte des Flughafens:
- 77 Strecken zu 63 Zielen in 29 Ländern (+80 inkl. Charterflüge)
- Verdopplung gegenüber dem Vorjahr
- 16 neue Strecken (Wizz Air 13, Ryanair 3)
- 7 operierende Fluggesellschaften
- Marktführer: Ryanair, Wizz Air
- Neu: SunExpress
- 21.000 geplante Flüge (mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr)
- Top-Reiseziel: Antalya (Türkei)
- Starkes Charterangebot + neue Reiseziele (z. B. Ibiza, Marrakesch)
- Flughafen bereitet sich auf Rekordsaison vor (Personal, Dienstleistungen, Verbesserungen im Verkehrswesen)
(red TT / BTS)