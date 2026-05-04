Pressburg/Bratislava verkündet Rekord-Sommerflugplan

Der Flughafen Stefanik der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava führt den umfangreichsten Sommerflugplan seiner Geschichte ein. Passagiere können aus 77 Linienflügen zu 63 Zielen in 29 Ländern wählen. Einschließlich der Charterziele werden Flüge ab Bratislava insgesamt mehr als 80 Ziele anfliegen.

„Insgesamt 77 Linienflüge stellen einen Rekord dar und bedeuten eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr, als 39 Linienflüge zu 36 Zielen in 17 Ländern angeboten wurden. Eine derart breite Palette an Reisemöglichkeiten gab es in der 75-jährigen Geschichte des Flughafens noch nie“, sagte Dušan Novota, Geschäftsführer des Flughafens M. R. Štefánik.

Rekord-Sommerflugplan – der größte in der Geschichte des Flughafens:

77 Strecken zu 63 Zielen in 29 Ländern (+80 inkl. Charterflüge)

Verdopplung gegenüber dem Vorjahr

16 neue Strecken (Wizz Air 13, Ryanair 3)

7 operierende Fluggesellschaften

Marktführer: Ryanair, Wizz Air

Neu: SunExpress

21.000 geplante Flüge (mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr)

Top-Reiseziel: Antalya (Türkei)

Starkes Charterangebot + neue Reiseziele (z. B. Ibiza, Marrakesch)

Flughafen bereitet sich auf Rekordsaison vor (Personal, Dienstleistungen, Verbesserungen im Verkehrswesen)

(red TT / BTS)