Drei Eurofighter am Flughafen Klagenfurt gelandet - Sicherung des Luftraums

Drei Eurofighter der österreichischen Luftwaffe verlegten heute vom Fliegerhorst Zeltweg nach Klagenfurt.

Zweck der Verlegung der drei Kampfjets vom Fliegerhorst Zeltweg auf den Flughafen der Kärntner Landeshauptstadt ist, dass die Maschinen bis 7. Januar 2026 von Klagenfurt aus die aktive Luftraumüberwachung übernehmen.

"Die Eurofighter starten bei „Priorität ALPHA“-Einsätzen, etwa bei Funkproblemen, unbefugten Überflügen oder Verletzung der Lufthoheit der Republik Österreich", so Air Chief Brigadier Gerfried Promberger.

Bereits in der Vergangenheit hatte das Heer mehrere Eurofighter temporär von Zeltweg nach Klagenfurt bzw. auf den Fliegerhorst Linz-Hörsching verlegt.

