Flughafen Klagenfurt: Wachstum auf niedrigem Niveau

Der Flughafen der Kärntner Landeshauptstadt hat seine Bilanz für 2025 veröffentlicht. Zwar freut man sich über Passagierwachstum, doch das erfolgte auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau. Die Lage bleibt angespannt.

Im vergangenen Jahr nutzten 175.347 Passagiere den Flughafen Klagenfurt für ihre Urlaubs- und Geschäftsreisen – ein deutliches Plus von 27,2% gegenüber dem Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist die starke Nachfrage in den Sommermonaten 2025: Hier verzeichnete der Flughafen die stärksten Passagierzahlen seit zwölf Jahren. Parallel dazu entwickelte sich die General Aviation (Privat- und Businessflüge) mit einem Zuwachs von 7% auf 3.059 Gäste ebenfalls sehr positiv. Auch die Flugbewegungen im Bereich Linie und Charter spiegeln diesen Aufwärtstrend wider: Mit insgesamt 2.114 Starts und Landungen wurde eine Steigerung von 20,4% erreicht.

Maßgeblicher Motor für diesen Erfolg war der konsequente Ausbau des Streckennetzes. Ein strategischer Meilenstein gelang mit der Rückkehr von Eurowings und der Anbindung an Köln/Bonn. Diese Verbindung zum einwohnerstarken Herkunftsmarkt Nordrhein-Westfalen setzt wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort und das Tourismusland Kärnten. Zudem unterstrich Ryanair die Attraktivität des Standorts im Urlaubssegment: Mit der Aufstockung auf fünf wöchentliche Flüge nach Palma de Mallorca reagierte der Low-Cost-Carrier erfolgreich auf die hohe Nachfrage nach der beliebten Baleareninsel.

Strategische Weichenstellungen

Neben dem operativen Wachstum wurden auch wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt. Im Jahr 2025 startete die Ausschreibung zur Flächenentwicklung, mit dem Ziel, den Standort langfristig zu stärken und zusätzliche wirtschaftliche Impulse für die Region zu schaffen. Parallel dazu wurde die Umsetzung mehrerer Bauprojekte in Angriff genommen, die sowohl der Modernisierung der Infrastruktur als auch der Verbesserung der Servicequalität für Passagiere, Partner und Betriebe dienen.

Abheben und Erleben: Die neue Nutzungsvielfalt am Flughafen Klagenfurt

Die Infrastruktur des Flughafens wird heute vielfältiger genutzt denn je. Während die mehrmaligen temporären Stationierungen der Eurofighter seit Frühjahr 2025 die militärische Relevanz des Standorts betonen, öffnete sich der Flughafen im vergangenen Jahr verstärkt für die Öffentlichkeit. Ob als Bühne für internationale Formate wie TEDxKlagenfurt, als Partner der Gustav Mahler Privatuniversität bei Musik-Events oder als Schauplatz für den begeisternden Airport Night Run mit über 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – der Flughafen Klagenfurt hat sich als attraktive Eventlocation positioniert. Mit der Fortführung dieser Strategie und Events, wie der mittlerweile schon traditionellen Ankunft des Nikolaus in Klagenfurt, stellt sich der Flughafen als fester, erlebbarer Bestandteil in Kärnten auf, heißt es blumig in einer Medienmitteilung, die trotzdem nicht über die angespannte Situation hinwegtäuschen kann.

Ausblick 2026: Mehr Frequenzen und neue Ziele

Für das laufende Jahr 2026 stehen die Zeichen weiter auf Expansion mit Passagierwachstum durch den gezielten Ausbau des Flugplans:

Eurowings: Erhöht die Frequenz aus Köln/Bonn von zwei auf drei wöchentliche Flüge.

Erhöht die Frequenz aus Köln/Bonn von zwei auf drei wöchentliche Flüge. Ryanair: Stockt die Verbindung nach London um 50% auf und bietet damit drei wöchentliche Flüge an. Palma de Mallorca wird mit jeweils fünf Flügen pro Woche hochfrequent bedient.

Stockt die Verbindung nach London um 50% auf und bietet damit drei wöchentliche Flüge an. Palma de Mallorca wird mit jeweils fünf Flügen pro Woche hochfrequent bedient. Hub-Anbindung Wien: Austrian Airlines bietet mehrmals täglich Flüge zum Drehkreuz Wien mit kurzen Umsteigezeiten zu über 80 Destination in Europa und weltweit.

Austrian Airlines bietet mehrmals täglich Flüge zum Drehkreuz Wien mit kurzen Umsteigezeiten zu über 80 Destination in Europa und weltweit. Charter-Angebot: Springer Reisen verdoppelt das Programm und fliegt neben Paros/Naxos auch nach Skiathos.

(red ML / KLU)