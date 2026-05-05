Neuer Langstrecken-Bordservice bei Lufthansa

Eine Airline, zwei Jahre Entwicklung, drei klare Prinzipien und vier Kabinenklassen – FOX hebt ab – FOX, das steht für Future Onboard Experience und ist ab dem 6. Mai der neue Langstreckenservice von Lufthansa. So verspricht es jedenfalls der Kranich in einer Mitteilung an die Öffentlichkeit.

Das neue Service-Konzept ist eine der größten Investitionen in das Premium-Kundenerlebnis an Bord in der Geschichte der Airline. Mit klarem Fokus auf den Gast wurden dabei alle Serviceelemente und Prozesse an Bord überarbeitet: in allen Reiseklassen und auf allen Langstreckenflügen – mit und ohne Allegris und auf allen Flugzeugmustern. Der neue First Class Service wurde bereits Ende März gestartet, nun folgen am 6. Mai Business, Premium Economy und Economy Class.

Im Kern steht FOX für drei Fokusthemen: Individualisierung, Komfort und Signature Moments. Der neue Bordservice setzt Maßstäbe in Sachen Individualität: In allen Klassen erhalten Gäste mehr Wahlmöglichkeiten und mehr Flexibilität. Durch viele Details entstehen bewusst gestaltete Wohlfühlmomente und ein komfortableres Reiseerlebnis – in der Economy Class ebenso wie in allen anderen Klassen. Mit den Signature Moments setzt FOX an Bord Akzente mit Wiedererkennungswert, die nicht einfach für ein „besseres“ Produkt stehen, sondern erkennbar für Lufthansa.

Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, sagt: „Lufthansa feiert sein 100-jähriges Gründungsjubiläum. Zu diesem besonderen Ereignis definieren wir den Service an Bord der Langstrecke neu. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Nummer Eins der Premium Airlines in Europa sein. Dafür investieren wir für unsere Gäste über 70 Millionen Euro allein in diesem Jahr in den neuen Premium-Service in allen Klassen. Diese enormen finanziellen Anstrengungen in herausfordernden Zeiten beweisen, wie nachhaltig und entschlossen wir Lufthansa erneuern und verändern. Ich danke dem ganzen Team für die große Kraftanstrengung in den vergangenen beiden Jahren und ich bin stolz auf das, was unsere Kunden an Bord bei uns genießen können.“

Highlights der Business Class

In der Business Class wird der neue Premium-Service für Gäste besonders erlebbar. Im Mittelpunkt steht dabei die Kulinarik. Neue Menüs von Johann Lafer, der auch schon auf der Kurzstrecke neue Gerichte für Lufthansa kreiert hat, verwöhnen Fluggäste künftig mit höchster kulinarischer Qualität und spannenden Kompositionen. Das neue Breakfast Menü ermöglicht es Gästen schon am Abend aus einer abwechslungsreichen Karte auszusuchen, was sie am Morgen frühstücken möchten – von Smoothies über French Toast bis zum Omelette. Außerdem bietet die FOX Business Class komplett neues Geschirr. Als Lufthansa Signature Moment gibt es künftig einen Kuchenservice, bei dem Gäste sich an Bord ganz klassisch mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen können. Ebenfalls ganz neu: Gäste können mit „Sky Selection“ ihre zweite Mahlzeit auf der Langstrecke bestellen, wann immer sie möchten – und das aus einer großen Auswahl, die von Tapas-Bowls über Currywurst bis zu Macarons reicht.

Highlights der Premium Economy Class

Für Gäste in der Premium Economy geht es bei FOX vor allem um ein mehr an Komfort: Der gesamte erste Service wird deutlich aufgewertet: von einer Vorspeise auf Business-Class-Niveau über drei warme Hauptgerichte zur Auswahl bis hin zu frischem, warmem Brot. Auch in der Premium Economy Class dürfen Gäste sich auf Gebäck oder ein Stück Kuchen freuen, außerdem wurde das Getränkesortiment erweitert, sodass es ab sofort häufiger etwas zu trinken, mehr Auswahl und einen neuen Digestif-Service gibt. Für das kleine Extra an Komfort erhalten Reisende künftig gemütliche Slipper.

Highlights der Economy Class

Auch für Reisende in der Economy Class bietet FOX zahlreiche Neuerungen: Zum ersten Mal gibt es auch in der Economy Class ein Amenity Kit mit Schlafmaske und Ohreinsätzen für einen ruhigen Schlaf. Hinzu kommt neues und modernes Geschirr – übrigens in allen Klassen -, neues Besteck und Tabletts sowie eine gedruckte Menükarte. Die Getränkeauswahl wird deutlich ausgeweitet. Auf Flügen über zehn Stunden stehen ab sofort drei warme Hauptgerichte zur Auswahl – statt wie bisher zwei. Wahlfreiheit und mehr Individualisierung werden damit auch in der Economy Class zu einem Qualitätsversprechen.

Fun facts zu FOX

Die Einführung des neuen Premium-Service bei Lufthansa ist ein logistischer Kraftakt. Dies beweisen einige Zahlen und Fakten:

Neues Geschirr und Besteck: 187 Millionen einzelne Teile müssen innerhalb kurzer Zeit ausgetauscht bzw. neu eingeführt werden. Die einzelnen Teile wurden in den letzten Wochen zu all unseren Abflughäfen weltweit geflogen, damit sie dort für Rückflüge nach Deutschland verfügbar sind.

müssen innerhalb kurzer Zeit ausgetauscht bzw. neu eingeführt werden. Die einzelnen Teile wurden in den letzten Wochen zu all unseren geflogen, damit sie dort für Rückflüge nach Deutschland verfügbar sind. Unglaubliche Dimensionen: Es werden allein ca. 300.000 Business Class Hauptgangteller beschafft, um FOX starten zu können.

beschafft, um FOX starten zu können. Gestapelt sind die Teller 2.400 Meter hoch = 6,6x Eiffelturm .

sind die Teller 2.400 Meter hoch = . Auf mehr als 110 Testflügen wurde der neue Service getestet

wurde der neue Service getestet Über 9.000 Gästefeedbacks und über 500 unterschiedliche Crewfeedbacks wurden berücksichtigt

und über 500 unterschiedliche Crewfeedbacks wurden berücksichtigt Es gab 28 Menüpräsentationen an 57 Flughäfen weltweit für Mitarbeiter zur Vorbereitung des Rollouts

(red SK / LH)