Lufthansa legt Stopover-Programm auf

Den Umstieg für einen Städtetrip nutzen: Lufthansa bietet Fluggästen auf Singapur- und USA-Verbindungen ab sofort die Möglichkeit, ihren Zwischenstopp am Drehkreuz München auf bis zu sieben Tage auszudehnen. In einem weiteren Schritt können zudem Hotels und touristische Angebote in der bayerischen Landeshauptstadt hinzugebucht werden.

Das Angebot ist direkt in den Buchungsprozess auf lufthansa.com integriert und für alle Reiseklassen verfügbar. Bei der Buchung können Kunden die Stopover-Option in München wahlweise für die Hin- oder Rückreise hinzufügen und die Aufenthaltsdauer flexibel zwischen 24 Stunden und sieben Tagen festlegen. Je nach gewählter Streckenkombination kann ein Aufpreis anfallen. Auf Wunsch können zudem 24 Stunden nach der Flugbuchung passende Hotelübernachtungen, Mietwagen und Freizeitangebote in München über integrierte Partner hinzugefügt werden.

Heiko Reitz, Bereichsvorstand Lufthansa Airlines und Hubmanager München, sagt: „Mit unserem neuen Stopover-Programm machen wir den Umstieg in München zu einem echten Mehrwert für unsere Gäste. Wir freuen uns, Reisenden die Möglichkeit zu geben, eine der attraktivsten Städte und Regionen Europas flexibel in ihre Reise einzubinden und so ihren Flug um ein ganz persönliches Reiseerlebnis zu erweitern.“

München bildet den Auftakt des neuen Programms. Der Stopover in der bayerischen Metropole steht zunächst für Flüge ab Singapur sowie den USA zur Verfügung. Das Angebot soll im Laufe des nächsten Jahres sukzessive auf weitere Zielregionen und Destinationen ausgeweitet werden. Perspektivisch sind zudem weitere Stopover-Angebote an anderen Drehkreuzen der Lufthansa Group geplant.

(red TT / LH)