AUA und Lufthansa schaffen kostenlosen Trolley im Handgepäck ab

Eine Verschlechterung für Passagiere verkauft die Lufthansa-Gruppe vollmundig als "mehr Wahlmöglichkeiten". Tatsächlich wird die Möglichkeit, einen kostenlosen Trolley in die Kabine mitzunehmen, abgeschafft beziehungsweise reduziert.

In Sachen Bordservice sind AUA und Lufthansa auf der Kurz- und Mittelstrecke schon seit Jahren auf dem Niveau von Billigairlines angekommen. Jetzt verschlechtern sie ihr Angebot noch weiter und viele Kunden fragen sich mittlerweile, warum sie überhaupt noch mit einer teureren Premium-Airline fliegen sollen, wenn ohnedies kein Unterschied mehr zu Low Costern besteht. Die Abschaffung des kostenlosen Trolleys im Handgepäck liest sich in der Presseaussendung des Lufthansa-Konzerns wie eine "Verbesserung".

Die Lufthansa Group erweitert ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai ihr Tarifportfolio auf der Kurz- und Mittelstrecke um einen neuen Einstiegstarif: Der Economy Basic-Tarif wird schrittweise auf ausgewählten Strecken eingeführt. Er ergänzt das bestehende Angebot und ist bei den Airlines der Lufthansa Group – Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti – über digitale Vertriebskanäle wie die Airline-Webseiten und NDC-Kanäle buchbar.

Der neue Basic-Tarif bietet beispielweise Tagesreisenden eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zu einem attraktiven Einstiegspreis. Enthalten ist ein persönlicher Gegenstand wie eine Laptop-Tasche oder ein kleiner Rucksack. Wer mehr Gepäck mitnehmen möchte, kann in diesem besonders günstigen Tarif Hand- oder Aufgabegepäck als Zusatzleistung flexibel hinzubuchen oder ein Tarifangebot mit erweiterten Gepäckleistungen wählen. Damit ermöglicht die weiterentwickelte Tarifstruktur eine klare, nachvollziehbare Auswahl passend zu individuellen Bedürfnissen. Auch der bestehende Light-Tarif wird weiterentwickelt: Künftig profitieren Reisende von der Möglichkeit, ihre Buchung gegen eine Gebühr umzubuchen – ein Plus an Flexibilität für mehr Planungssicherheit.

Insgesamt stehen Reisenden künftig vier klar differenzierte Tarifoptionen in der Economy Class sowie drei in der Business Class zur Verfügung.

(red BS / PM LH-Gruppe)