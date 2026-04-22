Kahlschlag bei Lufthansa: Mit Aus der Cityline streicht Kranich 20.000 Flüge

Ganze Tochtergesellschaft stillgelegt; Druck auf Belegschaft erhöht; tausende Jobs in Gefahr. Aber Lufthansa-Management spricht von "Optimierung des Flugangebots" und "Einsparung von Kerosin".

Die Streichung der bislang von Lufthansa CityLine angebotenen Flüge reduziert das Angebot der Lufthansa Group im Sommer um ein Prozent der angebotenen Sitzkilometer. Insgesamt werden bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm genommen, was circa 40.000 Tonnen Kerosin entspricht, dessen Preis sich seit Beginn des Irankriegs verdoppelt hat. Was Lufthansa hier als Einsparungsmaßnahme "verkauft", ist laut Kritikern nichts anderes als eine Einschüchterung der Belegschaft, nach dem Motto: "Wenn gestreikt wird, können wir auch eine ganze Tochter einfach zusperren, passt auf."

Die Flugplananpassungen senken die Anzahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge im Streckennetz der Lufthansa Group. Die geplante Konsolidierung des Europanetzes erfolgt dabei über die sechs Drehkreuze der Lufthansa Group in Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom. Passagiere haben dadurch weiterhin Zugang zum weltweiten Streckennetz, insbesondere den Langstreckenverbindungen. Aufgrund des gestiegenen Kerosinpreises erfolgt dies jedoch deutlich effizienter als bisher. Lufthansa Group beschleunigt auch dadurch einen weiteren wichtigen strategischen Schritt der Konsolidierung der Europanetze innerhalb der Hub Airlines Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und ITA Airways.

Nach diesem Prinzip wurden gestern die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai umgesetzt und die betroffenen Fluggäste informiert. Mit der Streichung von Strecken aus Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow (Polen) sowie nach Stavanger (Norwegen) entfallen zumindest vorübergehend drei Ziele aus dem aktuellen Flugplan. Zehn Verbindungen werden innerhalb der Gruppe über andere Hubs konsolidiert: Dies betrifft HDF, ORK, GDN, LJU, RJK, SBZ, STR, TRD, TIV, WRO.

Die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate wird vor dem Hintergrund der Kapazitätsabsenkung überarbeitet und Ende April / Anfang Mai veröffentlicht. Darin werden Optimierungen im Kurzstreckenangebot für den gesamten Sommer vorgenommen und damit Planungsstabilität für die Flugplanperiode gewährleistet.

Für die im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet der Konzern eine weitgehende stabile Treibstoffversorgung. Dazu arbeitet Lufthansa an unterschiedlichen Maßnahmen, beispielsweise zur physischen Versorgung mit Kerosin sowie zur Preissicherung.

HDF = Heringsdorf

ORK = Cork

GDN = Danzig

LJU= Laibach

RJK = Rijeka

SBZ = Hermannstadt/Sibiu

STR = Stuttgart

TRD = Trondheim

TIV = Tivat

WRO = Breslau/Wroclav

(red SL / LH)