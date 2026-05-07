Touchdown im T3: Air Astana ist am Flughafen Frankfurt ins neue Terminal gezogen

Am Dienstag feierte Air Astana Premiere im neuen Terminal 3 (T3) des Flughafens Frankfurt. Nach dem erfolgreichen Umzug war Flug KC 922 nach Astana der erste der kasachischen Fluggesellschaft, der dort abgefertigt wurde und pünktlich um 15:30 Uhr startete.

„Wir freuen uns, dass alles reibungslos ablief“, berichtet Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU bei Air Astana. „Unsere Fluggäste waren ebenfalls sehr zufrieden, insbesondere auch jene, die mit uns in der Vergangenheit schon häufig geflogen sind und das Terminal 2 gewohnt waren.“

Gemeinsam mit Fraport hatte Air Astana den Passagieren kleine Geschenke ausgehändigt. Die Check-in-Automaten und Check-in-Schalter von Air Astana im T3 befinden sich in Zone 34; dort stehen auch die Stationen zum Baggage-Drop-off zur Verfügung. Business-Class-Gäste der Airline und Teilnehmer am Vielfliegerprogramm Nomad Club mit entsprechendem Status können die Zeit bis zum Abflug hinter der Sicherheitskontrolle in der neuen Priority Lounge auf Ebene 5 verbringen.

Im Sommer 2026 offeriert Air Astana wieder ein umfangreiches Flugangebot zwischen Frankfurt und Kasachstan: täglich in die Hauptstadt Astana; jeden Montag, Donnerstag und Samstag nach Almaty; jeden Mittwoch nach Uralsk. Insbesondere in Astana und Almaty haben die Passagiere die Gelegenheit, schnell und unkompliziert zu Weiterflügen innerhalb Kasachstans sowie zu Zielen in Zentralasien und Fernost umzusteigen.

(red / Air Astana)