Ibrahim Canliel ist neuer CEO der Air Astana Group

Ibrahim Canliel ist ab sofort Chief Executive Officer der Air Astana Group. Er war seit 2017 als Chief Financial Officer der Airline-Gruppe tätig und gehörte in den vergangenen 14 Jahren dem Führungsteam an, das die strategische und finanzielle Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt hat und 2024 in den Börsengang in Großbritannien und Kasachstan mündete.

In seiner neuen Funktion als CEO wird Ibrahim Canliel den Fokus auf die Stärkung der operativen Stabilität, die Unterstützung nachhaltigen Wachstums sowie die Weiterentwicklung der beiden Marken Air Astana und FlyArystan legen.

„Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, die Rolle als CEO der Air Astana Group zu übernehmen“, erklärt Ibrahim Canliel. „Auch wenn dies persönlich ein bedeutender Meilenstein ist, steht es zugleich für Kontinuität für unsere 7.000 Mitarbeiter und alle Stakeholder.“

„Die Air Astana Group ist Marktführer in Zentralasien und in der Kaukasusregion – nicht nur gemessen an der Flotte und den Passagierzahlen, sondern auch in Bezug auf operative Standards, Serviceniveau und internationale Reichweite. Es ist mein Anspruch, unsere Gründungsprinzipien zu schützen und weiterzuentwickeln. Dazu gehören die Einhaltung höchster globaler Standards in den Bereichen Betrieb, Sicherheit und Service, die Wahrung einer transparenten und verantwortungsvollen Unternehmensführung sowie die Sicherung unserer kommerziellen und finanziellen Unabhängigkeit.“

„Unser Standort, in dessen Nähe nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, bietet uns einen einzigartigen strategischen Vorteil, den wir konsequent nutzen werden. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel dieser Erfolgsgeschichte zu schreiben und unsere Position als führende Fluggesellschaft in der Region weiter zu stärken.“

(red TT / PM Air Astana)