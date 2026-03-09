Air Astana stellt Weichen für die Zukunft

Neue Unternehmensführung ab dem Frühjahr 2026 – Große Flugzeugbestellungen bei Airbus und Boeing – Hohe Bedeutung der Flüge von Frankfurt nach Almaty und Astana – Optimierte Anschlüsse in Kasachstan und Zentralasien – Günstige Stopover-Angebote

Mit einer neuen Unternehmensführung, dem anhaltenden Ausbau des Streckennetzes sowie der umfassenden Bestellung neuer Flugzeuge setzt Air Astana den erfolgreichen Weg nachhaltigen Wachstums fort. Damit stärkt Air Astana auch zusätzlich die Position als führende Fluggesellschaft im Heimatmarkt Kasachstan und in Zentralasien.

Bisheriger CFO Ibrahim Canliel wird neuer CEO

Bereits in diesem Frühjahr vollzieht sich ein Wechsel an der Spitze von Air Astana. Peter Foster, der mehr als 20 Jahre die Geschicke des Unternehmens leitete und wesentlich zum Erfolg von Air Astana beitrug, gibt Ende März 2026 sein Amt als Chief Executive Officer (CEO) ab, steht aber dem Aufsichtsrat von Air Astana JSC weiter in beratender Funktion zur Verfügung. Sein Nachfolger wird Ibrahim Canliel, der als langjähriger Chief Financial Officer (CFO) ebenfalls bestens mit Air Astana und der internationalen Luftfahrtbranche vertraut ist. Er steht für Kontinuität sowie Stabilität und wird dabei weiterhin auf die Werte setzten, die Air Astana auszeichnen: Sicherheit, höchste operationelle und Servicestandards sowie nachhaltige Entwicklung. Der neue CFO bei Air Astana heißt Gonçalo Pires. Er war zuletzt in gleicher Position für TAP Air Portugal tätig.

Neue Dreamliner und Flugzeuge vom Typ Airbus A321LR

Ganz wesentlich für Air Astana ist die Investition in neue, topmoderne Flugzeuge, die ältere Modelle in der Flotte ersetzen – die neuen Maschinen verbrauchen weniger Treibstoff und verursachen weniger CO2- und Lärmemissionen – sowie für mehr Kapazitäten sorgen. Bereits in diesem Jahr wird die Fluggesellschaft den ersten Boeing 787 Dreamliner erhalten. Ergänzend zu den zusätzlichen weiteren Jets dieses Typs hat Air Astana im November 2025 bis zu 15 weitere B787-9 Dreamliner bestellt (fünf feste Aufträge, fünf Optionen sowie fünf Kaufrechte), so dass die zukünftige Langstreckenflotte bis zu 18 Maschinen umfassen kann. Die Auslieferung erfolgt zwischen 2032 und 2035.

Darüber hinaus besteht seit Ende 2025 eine Absichtserklärung für den Erwerb von bis zu 50 Airbus-Flugzeugen aus der A320neo-Familie. Dies wäre die bislang größte Order in der Geschichte der Airline und beinhaltet 25 feste Bestellungen sowie die Option auf 25 weitere Flugzeuge. Vorgesehen ist der Kauf von Maschinen des Typs Airbus A320neo und A321neo, wobei die Übernahme des ersten Jets für 2031 geplant ist. Bei den meisten dieser Flugzeuge wird es sich um den Airbus A321LR handeln. Maschinen dieses Typs hat Air Astana bereits in der Flotte, wobei sie ihn als eine der ersten Fluggesellschaften mit einer Deluxe-Konfiguration ausgestattet hat sowie auf Langstreckenflügen nach Asien und Europa einsetzt.

Aktuell gehören 62 Flugzeuge zur Air Astana Group, die neben der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) auch den 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier FlyArystan umfasst. 59 dieser Maschinen stammen von Airbus. Die Partnerschaft zwischen dem Flugzeugbauer und Air Astana feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen.

Hoher Komfort und gute Flugzeiten bei den Verbindungen ab Frankfurt

Innerhalb Europas nehmen bei Air Astana der deutsche Markt und die Flüge ab Frankfurt eine ganz besondere Stellung ein. Schon seit 2003 bedient die Airline die Strecke zwischen der Mainmetropole und der kasachischen Hauptstadt Astana. Im Juni 2025 kam die Verbindung von Frankfurt nach Almaty im Süden des Landes hinzu und konnte sich binnen kurzer Zeit etablieren.

„Der anhaltende Erfolg von Air Astana im deutschsprachigen Raum hat mehrere Gründe“, berichtet Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU bei Air Astana. „Wir bieten seit über 20 Jahren weit mehr als einen stabilen und zuverlässigen Flugplan; wir investieren auch kontinuierlich in den Service und das Erlebnis an Bord. Davon profitieren nicht nur unsere Business-Class-Gäste mit Flat-Bed-Sitzen und vielem mehr auf Premium-Niveau. Auch in Economy Class sind bei den Flügen ab und nach Frankfurt beispielsweise Amenity Kits, hochwertige Speisen und ein umfangreiches Unterhaltungsangebot seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Für zahlreiche unserer Passagiere sind außerdem die Flugzeiten sowie die Anschlussmöglichkeiten in Astana und Almaty von großer Bedeutung. Auch hier achten wir darauf, das Angebot stets so optimal wie möglich zu gestalten.“

Ein Beispiel sind die neuen Almaty-Flüge ab Frankfurt. Hier hat Air Astana den Abflug von KC222 seit der laufenden Wintersaison von ursprünglich morgens auf den Nachmittag verschoben. Das kommt vielen Passagieren entgegen, die eine etwas weitere Anreise an den Airport in Frankfurt haben, und mit der Ankunft am nächsten Morgen, bleibt ihnen außerdem der gesamte Tag Zeit für Geschäftstreffen, Sightseeing oder den Besuch von Freunden und Verwandten.

Eine weitere Veränderung gibt es voraussichtlich im kommenden Mai. Nach der Eröffnung von Terminal 3 am Flughafen Frankfurt im Frühjahr 2026 wird Air Astana dorthin umziehen. Neben vielen modernen Services stehen den Passagieren dort auch zahlreiche Check-in-Automaten zur Verfügung. Während der Sommersaison 2026 fliegt Air Astana ab Frankfurt wieder täglich nach Astana sowie jeden Montag, Donnerstag und Samstag nach Almaty. Hinzu kommt die wöchentliche Verbindung nach Uralsk (jeweils mittwochs).

Schneller Umstieg zu Weiterflügen ab Astana und Almaty

Gute Nachrichten gibt es ebenso für Umsteiger: Viele beliebte Ziele innerhalb Kasachstans und Zentralasiens lassen sich mittlerweile ab Astana und Almaty noch bequemer erreichen; beispielsweise Kostanai (häufig auch Qostanai) im Norden des Landes. Nach Landung des Frankfurt-Flugs in Astana um 4:25 Uhr erfolgt der Weiterflug nach Kostanai mit FlyArystan bereits um 6:25 Uhr; die gesamte Reisezeit beläuft sich damit auf lediglich 10 Stunden und 15 Minuten.

Stopover in Astana oder Almaty ab 19 US-Dollar

Wer mehr Zeit mitbringt und für wenig Geld die beiden faszinierenden Städte Astana und Almaty näher kennenlernen möchte, kann das attraktive MySTOPOVER-Angebot von Air Astana nutzen. Ab 19 US-Dollar pro Person lässt sich ein Zwischenstopp einschieben. Enthalten sind die Übernachtung in einem Drei- oder Vier-Sterne-Hotel inklusive Frühstück, die Flughafentransfers sowie Vergünstigungen bei Partnerunternehmen wie E-Sim-Anbieter und Geschäften vor Ort. Zusatzübernachtungen sind ab 60 US-Dollar pro Person buchbar. Ebenfalls sehr angenehm für viele Gäste: Staatsangehörige zahlreicher Länder, darunter auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, benötigen kein Visum für die Einreise nach Kasachstan. Diese Regelung gilt für touristische und geschäftliche Aufenthalte im Land von maximal 30 Tagen Dauer.

(red / Air Astana)