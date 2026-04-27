Air Astana erneut für erstklassigen Bordservice ausgezeichnet

Air Astana, die führende Fluggesellschaft Kasachstans, hat bei der diesjährigen World Travel Catering & Onboard Services Expo (WTCE) in Hamburg mehrere internationale Auszeichnungen für herausragenden Service an Bord erhalten.

Die seit 2012 jährlich stattfindende Fachmesse gilt als eine der wichtigsten internationalen Branchenveranstaltungen für Inflight-Catering, Bordverkauf und Servicekonzepte. In diesem Jahr wurde Air Astana mit Awards von TravelPlus, Onboard Hospitality sowie PAX Readership in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet und knüpft damit an die Erfolge der Vorjahre an.

Den TravelPlus Gold Award erhielt Air Astana für das Amenity-Kit in der Business Class, die Bettwäsche-Kollektion in der Business Class und das Amenity-Kit für Babys sowie Kinder ab sechs Jahren. Darüber hinaus wurde die Fluggesellschaft mit Bestnoten für Passagierservice und Bordausstattung prämiert.

Das Amenity Kit für Kleinkinder sicherte sich die höchste Auszeichnung der Jury der Onboard Hospitality Awards in der Kategorie „Best Onboard Amenities for Young Passengers“.

Außerdem ging Air Astana bei den PAX Readership Awards der GUS-Staaten in den folgenden Kategorien als Gewinner hervor: Best Passenger Experience, Best Inflight Catering, Best Economy Class Amenity Kit, Best Children’s Amenity Kit, Best Business Class Amenity Kit sowie Best Business Class Table Linen.

(red TT / PM Air Astana)