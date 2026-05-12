Israel kündigt Teilnahme an der IMEX Frankfurt 2026 an

om 19. bis 21. Mai 2026 präsentiert sich Israel auf der IMEX in Frankfurt (Halle 8, Stand D220) als vielseitige MICE-Destination. Besucher des Pavillons erwartet ein inspirierender Mix aus Informationen und Networking. Die Präsenz auf der IMEX ist ein klares Signal: Israel ist bereit, neue Perspektiven zu eröffnen und Planern weltweit als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen - obwohl seit dem 7. Oktober 2023 gerade in Deutschland vor allem der linke und muslimische Antisemitismus "explodieren".

Die israelische Tourismus- und MICE-Branche steht für Begegnung, Austausch und Offenheit – Werte, die immer ihre Gültigkeit behalten. Die Menschen hinter den Hotels, Kongresszentren und Incoming-Agenturen wünschen sich wie alle anderen nichts sehnlicher als Normalität. In dieser Hoffnung blickt die Branche zuversichtlich nach vorne – und hält die Türen für die internationale MICE-Gemeinschaft offen.

Am Stand informieren Tal Lakutsch (MICE Department) vom israelischen Tourismusministerium sowie Marketing Manager Sven Höhne vom Staatlichen Israelischen Tourismusbüro DACH über die vielfältigen MICE-Möglichkeiten im Land der Schöpfung.

Außerdem sind verschiedene DMO-, DMC- und Hotelpartner aus Israel vertreten, die über die vielfältigen Event-Möglichkeiten sowie individuelle Unterstützung für Incentive-Reisende informieren:

Tel Aviv Convention Bureau

G2 Travel

David InterContinental Tel Aviv

Jerusalem Convention Bureau / ICC Jerusalem

Isrotel

Eshet Incoming

Ortra

Israel ist bekannt als Start-up-Nation mit der höchsten Start-up-Dichte außerhalb der USA – ein Umfeld, das kreative und zukunftsorientierte MICE-Veranstaltungen fast automatisch inspiriert. In Bereichen wie IT, Agrar- und Medizintechnik setzt das Land weltweit Maßstäbe und bietet damit ideale Voraussetzungen für Kongresse, Incentives und Corporate Events mit inhaltlichem Mehrwert. Gleichzeitig punktet Israel mit einzigartigen Veranstaltungslocations: Das International Convention Centre (ICC) in Jerusalem zählt zu den renommiertesten Kongresszentren des Nahen Ostens, während Tel Aviv mit seinem urbanen Flair, erstklassigen Hotels und einer lebendigen Gastronomie- und Kulturszene längst zu den gefragtesten Tagungsmetropolen der Region gehört. Geschichte, Innovation und Gastfreundschaft – diese Kombination macht Israel zu einer MICE-Destination, die in Erinnerung bleibt.

Israel hat in der Vergangenheit bewiesen, dass Events auch unter herausfordernden Bedingungen erfolgreich und sicher durchgeführt werden können. Mit seiner Widerstandskraft, seinem Innovationsgeist und seinem reichen kulturellen Erbe blickt das Land zuversichtlich nach vorne.

Interessierte sind herzlich eingeladen, das israelische Team auf der IMEX persönlich zu treffen und sich über aktuelle Möglichkeiten zu informieren.

(red / Isr. Tourismusbüro)