Wizz Air fliegt Pressburg-Tel Aviv

Ab dem 28. Mai werden vom Flughafen M. R. Štefánik in Pressburg/Bratislava regelmäßige Flüge nach Tel Aviv in Israel angeboten.

Die neue Flugverbindung, die ursprünglich im März starten sollte, deren Start jedoch aufgrund des Konflikts im Nahen Osten verschoben wurde, wird in weniger als zwei Wochen von der Fluggesellschaft Wizz Air mit drei Flügen pro Woche angeboten.

„Als zuverlässige europäische Fluggesellschaft und führender Anbieter unter den Billigfluggesellschaften in Israel freuen wir uns, unsere Rückkehr nach Tel Aviv bekannt zu geben. Die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung hat für uns weiterhin oberste Priorität, weshalb wir diese Entscheidung verantwortungsbewusst und mit größter Sorgfalt getroffen haben. „Wir freuen uns, Israel wieder mit unserem europäischen Streckennetz zu verbinden und Millionen von Passagieren die Möglichkeit zu geben, die einzigartige Kultur und Atmosphäre Israels zu entdecken“, bestätigte Ian Malin, Commercial Director von Wizz Air.

Die Wiederaufnahme der Flüge nach Israel betrifft auch die neue Flugverbindung ab Pressburg/Bratislava, die ursprünglich am 17. März starten sollte, deren Start jedoch verschoben wurde.

Von Pressburg/Bratislava nach Tel Aviv in Israel und zurück wird ab Donnerstag, dem 28. Mai 2026, mit einem Airbus A321neo mit einer Kapazität von 239 Passagieren geflogen. Geplant sind drei Flüge pro Woche, und zwar jeweils dienstags, donnerstags und sonntags.

(red IW / BF / BTS)